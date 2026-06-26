La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización, distribución, publicidad y uso de una serie de productos cosméticos infantiles que se vendían en distintos comercios y plataformas digitales sin contar con la correspondiente inscripción sanitaria.
Se prohibió la venta de perfumes y maquillajes infantiles: cuáles son las marcas afectadas
Se dispuso la prohibición de comercialización, distribución y uso de varios productos cosméticos infantiles que no cuentan con registro sanitario. La medida alcanza a perfumes, labiales y kits de maquillaje vendidos en comercios y plataformas online.
La decisión fue oficializada mediante la Disposición 3841/2026, publicada en el Boletín Oficial, luego de que una investigación detectara que estos artículos no estaban registrados y, por lo tanto, no era posible garantizar su calidad, seguridad ni el cumplimiento de las normas sanitarias vigentes.
Qué productos prohibió la Anmat y por qué
La medida alcanza a productos comercializados bajo las marcas Lady Idea, Hold Morning, M'Lundo, Miss Betty y Mocmallure, todos destinados al público infantil y, en algunos casos, decorados con personajes populares como Hello Kitty o Labubu, una estrategia que suele captar la atención de los más chicos.
Durante las inspecciones realizadas por personal de la ANMAT en comercios de la Ciudad de Buenos Aires, los inspectores detectaron que estos cosméticos se ofrecían al público sin exhibir datos de inscripción sanitaria en sus envases, un requisito obligatorio para este tipo de productos. Al consultar la base oficial del organismo, comprobaron que ninguno de ellos figuraba registrado.
Los productos incluidos en la disposición son:
Perfume infantil EAU DE TOILETTE LITTLE PRINCESS, marca Lady Idea, de 30 mililitros.
Kit dúo de lápiz corrector e iluminador facial Magic Pen, marca M'Lundo, con imagen de Hello Kitty.
Labial Lip Gloss Labubu, marca Hold Morning, que incluye un llavero con el personaje Labubu.
Labial con glitter, marca Miss Betty, con imagen de Labubu en la tapa.
Set de tres labiales Lip Gloss 3 en 1, marca Mocmallure, con forma de corazón e imágenes de Hello Kitty.
Según explicó el organismo sanitario, todos estos productos carecen de autorización para su comercialización en Argentina, por lo que no existen garantías sobre su composición, origen, condiciones de elaboración o los ingredientes utilizados en su fabricación.
La ANMAT remarcó que tampoco ingresaron al país mediante los procedimientos legales establecidos para productos importados, lo que representa un riesgo adicional para los consumidores.
Recomendación alcance de la medida
La investigación también determinó que varios de estos cosméticos se ofrecían a través de Mercado Libre, redes sociales y diferentes páginas web. Frente a esta situación, la ANMAT solicitó la intervención del Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad para gestionar la eliminación de las publicaciones y evitar que continúen disponibles para la venta.
Como consecuencia, el organismo resolvió prohibir en todo el territorio nacional el uso, la distribución, la comercialización y la publicidad de estos productos hasta que sus fabricantes o importadores regularicen su situación sanitaria.
La medida tiene un carácter preventivo y busca proteger especialmente a niños y niñas, ya que se trata de cosméticos que se aplican directamente sobre la piel y los labios. Al no estar registrados, no puede verificarse que hayan sido elaborados bajo condiciones higiénicas adecuadas ni que contengan ingredientes autorizados por la normativa argentina.
Desde la ANMAT recordaron que todos los cosméticos comercializados legalmente en el país deben contar con la correspondiente inscripción sanitaria, información que figura en el envase y permite identificar al responsable de su fabricación o importación.
Antes de comprar perfumes, maquillajes o productos de higiene personal, especialmente aquellos destinados a niños, el organismo recomienda verificar que el etiquetado incluya los datos del fabricante o importador, el número de inscripción sanitaria y la información obligatoria exigida por la normativa vigente.
También aconseja desconfiar de artículos vendidos exclusivamente a través de redes sociales o sitios de comercio electrónico cuando no exhiben claramente esa información o presentan rotulados incompletos.
La disposición ya entró en vigencia y será comunicada a las autoridades sanitarias de todas las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los organismos nacionales encargados de la defensa del consumidor para reforzar los controles y evitar que estos cosméticos continúen circulando en el mercado argentino.