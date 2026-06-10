La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) volvió a reforzar los controles sobre productos que se comercializan en el país y ordenó la prohibición de venta, distribución y publicidad de distintos medicamentos, cosméticos infantiles y productos ortopédicos que carecían de los registros sanitarios obligatorios.
Anmat prohibió la venta de maquillajes infantiles y medicamentos en todo el país
El organismo nacional dispuso el retiro del mercado de diversos productos que no contaban con la habilitación correspondiente. La medida alcanza a cosméticos infantiles, medicamentos y artículos ortopédicos cuya seguridad, calidad y origen no pudieron ser verificados.
La decisión fue oficializada mediante una serie de disposiciones publicadas en el Boletín Oficial y tiene alcance en todo el territorio nacional.
Según explicó el organismo, las medidas fueron adoptadas luego de detectar irregularidades durante inspecciones y controles de mercado, así como tras verificar que varios de los productos involucrados no estaban inscriptos ante la autoridad sanitaria.
En consecuencia, ANMAT consideró que no existen garantías sobre su calidad, seguridad, eficacia o condiciones de elaboración.
Maquillajes infantiles bajo la lupa por falta de controles sanitarios
Uno de los grupos de productos alcanzados por las disposiciones corresponde a cosméticos destinados al público infantil. Entre ellos figuran distintos brillos labiales, bálsamos y maquillajes comercializados con presentaciones llamativas para niños y niñas, algunos con diseños inspirados en personajes animados o figuras populares.
La investigación se inició a partir de controles realizados en comercios y plataformas de venta online, donde se detectó la comercialización de artículos sin inscripción sanitaria ni datos que permitieran identificar adecuadamente a los responsables de su elaboración o importación.
Entre los productos alcanzados por las prohibiciones aparecen diferentes labiales y brillos infantiles de marcas como MISS BEETY, POLA AYIR, MAGIC, HOLD MORNING y MAGIC YOUR LIFE. También fueron incluidos otros cosméticos infantiles comercializados bajo diversas marcas que carecían de autorización sanitaria.
Desde ANMAT señalaron que, al no contar con la inscripción correspondiente, resulta imposible verificar si esos productos fueron elaborados bajo condiciones higiénico-sanitarias adecuadas o si utilizan ingredientes permitidos por la normativa vigente.
Tampoco puede garantizarse el origen de las materias primas ni el cumplimiento de los estándares de seguridad exigidos para artículos destinados al contacto con la piel.
La preocupación adquiere especial relevancia cuando los potenciales usuarios son niños. Por ese motivo, el organismo resolvió retirar los productos del mercado de manera preventiva y prohibió también su promoción y comercialización a través de internet y redes sociales.
Las autoridades sanitarias recordaron que los consumidores pueden verificar si un cosmético cuenta con autorización oficial consultando los registros públicos disponibles y revisando la información obligatoria que debe figurar en los envases.
Medicamentos y productos ortopédicos también quedaron prohibidos
Las medidas difundidas por ANMAT no se limitaron al rubro cosmético. El organismo también dispuso restricciones sobre medicamentos y productos ortopédicos que presentaban irregularidades documentales o carecían de los registros exigidos para su comercialización.
Según se informó, la principal preocupación radica en que la ausencia de inscripción sanitaria impide comprobar la procedencia de los productos, las condiciones de fabricación y los controles de calidad aplicados durante su elaboración.
En el caso de los medicamentos, esta situación puede representar riesgos directos para la salud de los pacientes debido a que no existe garantía sobre su composición, eficacia o seguridad.
Los productos ortopédicos alcanzados por las disposiciones también fueron observados por incumplimientos regulatorios. La normativa vigente exige que estos artículos cuenten con autorizaciones específicas, certificaciones técnicas y documentación que respalde su seguridad para el uso médico o terapéutico.
ANMAT explicó que la comercialización de productos sin registro constituye una infracción a la legislación sanitaria argentina y puede derivar en sanciones para fabricantes, importadores, distribuidores y comerciantes involucrados en la cadena de venta.
En ese contexto, el organismo reiteró la importancia de adquirir medicamentos, cosméticos y productos para la salud únicamente a través de canales habilitados y establecimientos autorizados.
También recomendó desconfiar de artículos que se ofrecen en redes sociales o plataformas digitales sin información clara sobre su origen o sin los datos regulatorios exigidos por la normativa nacional.
Las prohibiciones forman parte de una política de vigilancia permanente que busca detectar productos ilegítimos o irregulares antes de que puedan generar daños en la población.
A través de inspecciones periódicas y denuncias recibidas por consumidores y profesionales de la salud, ANMAT realiza controles destinados a garantizar que los productos disponibles en el mercado cumplan con los estándares de calidad y seguridad establecidos.
Con estas nuevas disposiciones, el organismo busca retirar de circulación artículos cuya legalidad no pudo ser acreditada y reforzar la protección de los consumidores, especialmente en productos destinados a niños o vinculados directamente con el cuidado de la salud.