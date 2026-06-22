Control sanitario

Anmat prohibió la venta de cremas corporales y otros cosméticos que se comercializaban por internet

La medida alcanza a productos de distintas marcas que carecían de inscripción sanitaria. El organismo advirtió que no es posible garantizar su calidad, seguridad ni eficacia, por lo que ordenó su retiro de todo el país y de las plataformas de venta online.