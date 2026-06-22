La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición del uso, la comercialización, la distribución y la publicidad de una serie de cremas corporales, geles y bases cosméticas que eran ofrecidos a través de plataformas de comercio electrónico.
Anmat prohibió la venta de cremas corporales y otros cosméticos que se comercializaban por internet
La medida alcanza a productos de distintas marcas que carecían de inscripción sanitaria. El organismo advirtió que no es posible garantizar su calidad, seguridad ni eficacia, por lo que ordenó su retiro de todo el país y de las plataformas de venta online.
La decisión fue publicada en el Boletín Oficial luego de comprobar que los productos no contaban con la inscripción sanitaria obligatoria, una condición indispensable para garantizar que un cosmético pueda venderse legalmente en Argentina.
Los productos fueron retirados por falta de registro sanitario
La medida alcanza a distintos geles neutros y cremas base de las marcas Quifam, Vepo, Ecotidy, Activa Lab y Nameco, entre otras, comercializados para uso cosmético y en algunos casos destinados a tratamientos de aparatología estética.
Según explicó la ANMAT, la investigación comenzó luego de que el área de Cosmetovigilancia recibiera denuncias sobre la venta de estos productos por internet. A partir de esas presentaciones, el organismo inició una serie de verificaciones para determinar si los artículos estaban registrados en la base oficial de cosméticos habilitados.
Durante ese procedimiento se comprobó que los productos denunciados no figuraban inscriptos en los registros correspondientes, pese a que eran promocionados y comercializados en plataformas de venta online. Además, sus rótulos carecían de la información sanitaria exigida por la normativa vigente.
Entre los productos alcanzados por la disposición se encuentran:
Gel Neutro para todo tipo de aparatología, marca Quifam.
Crema Base Neutra Hidrosoluble, marca Quifam.
Gel Neutro Multifunción, marca Ecotidy.
Gel Neutro Multifunción, marca Vepo.
Crema Base sin acción terapéutica, marca Vepo.
Gel Neutro, marca Activa Lab.
Gel Neutro, marca Nameco.
Crema Base Neutra, marca Nameco.
La prohibición comprende todas las presentaciones, lotes, contenidos netos y fechas de vencimiento de estos productos.
El organismo sanitario remarcó que la ausencia de inscripción impide conocer dónde fueron elaborados, bajo qué condiciones se fabricaron y cuáles son los controles de calidad aplicados durante el proceso productivo. Por ese motivo, sostuvo que no existen garantías sobre su seguridad, eficacia o composición.
Además, la ANMAT aclaró que, al desconocerse el origen de los productos, tampoco es posible determinar si cumplen con los estándares exigidos para los cosméticos que se comercializan en el país. Esa situación representa un potencial riesgo para los consumidores y justifica la prohibición preventiva.
Qué recomienda la ANMAT a los consumidores
Como parte de la disposición, el organismo también ordenó que se retiren las publicaciones de estos productos de los sitios de comercio electrónico, con el objetivo de evitar que continúen ofreciéndose al público.
La medida forma parte de las acciones de fiscalización que realiza habitualmente la autoridad sanitaria para detectar productos ilegales que se comercializan fuera de los canales autorizados o sin cumplir con las exigencias regulatorias.
Desde la ANMAT recordaron que todos los cosméticos deben contar con un número de inscripción sanitaria visible en su envase. Ese registro permite identificar al fabricante, verificar el establecimiento donde fue elaborado el producto y asegurar que cumple con los controles previstos por la legislación argentina.
La recomendación para los consumidores es evitar la compra de cosméticos que no informen claramente sus datos de registro, especialmente cuando son ofrecidos exclusivamente por redes sociales o plataformas digitales sin información verificable sobre su origen.
También aconsejó desconfiar de aquellos productos que prometen múltiples beneficios pero no identifican al elaborador, no poseen datos de inscripción sanitaria o presentan etiquetas incompletas.
El organismo recordó que la compra de productos sin registro puede implicar riesgos para la salud, ya que no existe certeza sobre los ingredientes utilizados, las condiciones de fabricación ni el cumplimiento de las normas de calidad.
En los últimos meses, la ANMAT intensificó los controles sobre productos comercializados por internet. Las inspecciones alcanzaron alimentos, suplementos dietarios, medicamentos, cosméticos y artículos de higiene personal que eran ofrecidos sin autorización sanitaria o con registros falsificados.
Estas medidas buscan reducir la circulación de productos ilegales y brindar mayores garantías a los consumidores.
En este caso, la decisión tiene carácter preventivo y se mantendrá vigente mientras los productos no regularicen su situación administrativa. Hasta tanto eso ocurra, queda prohibido su uso, distribución, publicidad y comercialización en todo el territorio nacional.
La ANMAT recordó que cualquier persona puede consultar si un cosmético se encuentra habilitado a través de los registros oficiales y realizar denuncias cuando detecte productos de origen dudoso o sin la identificación correspondiente.
El objetivo, señaló el organismo, es fortalecer los controles y evitar que lleguen al mercado artículos cuya calidad y seguridad no pueden ser comprobadas.