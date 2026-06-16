La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición del uso, comercialización, distribución y publicidad en todo el país de un vinagre concentrado destinado a tareas de limpieza, luego de detectar una serie de irregularidades vinculadas con su registro sanitario.
Anmat prohibió un vinagre concentrado para limpieza por irregularidades
La medida fue publicada en el Boletín Oficial y alcanza a todas las presentaciones del producto. El organismo advirtió que no puede garantizar su seguridad debido a incumplimientos en la normativa vigente.
La decisión fue oficializada este martes mediante una disposición publicada en el Boletín Oficial y responde a actuaciones de fiscalización realizadas por el organismo nacional.
Se detectaron irregularidades
Según informó la ANMAT, el producto fue identificado durante controles realizados por las áreas técnicas encargadas de supervisar los productos domisanitarios que se comercializan en la Argentina.
La investigación determinó que el vinagre concentrado presentaba incumplimientos en la documentación obligatoria y carecía de los registros exigidos para este tipo de artículos, lo que impide verificar su composición, condiciones de elaboración y seguridad para los consumidores.
Como consecuencia, el organismo resolvió prohibir todas las presentaciones, lotes y contenidos netos del producto hasta tanto la situación sea regularizada conforme a la normativa vigente.
La ANMAT explicó que los productos destinados a la limpieza del hogar deben estar elaborados en establecimientos habilitados y contar con la correspondiente inscripción sanitaria antes de ser comercializados.
Estos requisitos permiten garantizar que las formulaciones hayan sido evaluadas y que su fabricación cumpla con estándares de calidad y seguridad.
La ausencia de esos registros imposibilita comprobar aspectos esenciales como la composición química, la concentración de los principios activos, las condiciones de manufactura y el correcto rotulado. Por ese motivo, la autoridad sanitaria consideró que existían fundamentos suficientes para retirar el producto del mercado de manera preventiva.
Además de la prohibición, la disposición fue comunicada a las autoridades sanitarias de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como a los organismos nacionales con competencia en materia de defensa del consumidor, para facilitar los controles y evitar que el producto continúe comercializándose.
Qué implica la medida
La disposición establece que el vinagre concentrado para limpieza no podrá ser utilizado, distribuido, promocionado ni vendido en ningún punto del territorio nacional, tanto en comercios físicos como a través de plataformas de comercio electrónico o redes sociales.
La prohibición permanecerá vigente hasta que el producto obtenga las habilitaciones correspondientes, en caso de que el fabricante regularice su situación administrativa.
Desde la ANMAT recordaron que los productos domisanitarios comprenden una amplia variedad de artículos utilizados para la limpieza, desinfección y mantenimiento del hogar, por lo que deben cumplir exigencias específicas antes de llegar al mercado.
Entre otros aspectos, las etiquetas deben identificar claramente al fabricante, el establecimiento elaborador, el número de registro sanitario, las instrucciones de uso, las advertencias de seguridad y la composición del producto. Esa información permite tanto a las autoridades como a los consumidores verificar el origen y la legitimidad del artículo.
El organismo señaló que la falta de inscripción sanitaria representa un riesgo potencial porque no existen garantías sobre la calidad del producto ni sobre la veracidad de la información consignada en el envase.
Por ello, insistió en que los consumidores adquieran únicamente productos habilitados y eviten aquellos que carezcan de identificación oficial o se comercialicen sin los controles correspondientes.
La decisión se suma a otras medidas adoptadas por la autoridad sanitaria durante los últimos meses contra diferentes productos de limpieza, higiene y uso doméstico que presentaban irregularidades similares.
En la mayoría de los casos, las investigaciones comenzaron tras denuncias, monitoreos de plataformas digitales o inspecciones de rutina que permitieron detectar artículos sin autorización sanitaria o con registros inexistentes o falsificados.
La ANMAT reiteró que las prohibiciones tienen un carácter preventivo y buscan resguardar la salud pública, evitando la circulación de productos cuya elaboración y composición no pueden ser verificadas por la autoridad competente. Asimismo, recordó que cualquier persona puede consultar los registros oficiales para comprobar si un producto se encuentra debidamente autorizado antes de adquirirlo.