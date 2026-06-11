Se prohibió una pasta dental blanqueadora: qué producto no debe comprarse ni usarse

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió en todo el territorio argentino el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad de un producto para la higiene bucal tras detectar que presentaba datos falsos en su rotulado y que no podía acreditarse su origen ni las condiciones bajo las cuales fue elaborado.
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El organismo nacional detectó irregularidades en la inscripción sanitaria de un dentífrico en polvo con carbón activado que se comercializaba en el país. La medida alcanza a todas sus presentaciones y también prohíbe su publicidad y venta online.
La medida fue oficializada mediante la Disposición 3522/2026 publicada en el Boletín Oficial y busca proteger a los consumidores frente a posibles riesgos para la salud derivados del uso de un producto considerado ilegítimo por la autoridad sanitaria.
Qué producto prohibió la ANMAT
La disposición alcanza al producto identificado como "Dentífrico en polvo con carbón natural - CARBON WHITE", correspondiente al lote 2505/1, con fecha de vencimiento diciembre de 2027 y presentación de 25 gramos.
Según explicó la ANMAT, durante tareas de fiscalización y monitoreo realizadas por el Servicio de Productos Cosméticos e Higiene Personal se detectó que este dentífrico se comercializaba utilizando información sanitaria falsa.
La investigación comenzó luego de advertir que el producto presentaba una denominación, una marca y un diseño muy similares a los de otro dentífrico que sí se encuentra debidamente registrado ante el organismo nacional.
A partir de esa situación, los inspectores verificaron los datos incluidos en el etiquetado y encontraron inconsistencias que encendieron las alertas.
Uno de los aspectos centrales de la investigación fue la identificación del establecimiento elaborador que figuraba en el envase. La ANMAT consultó a la empresa vinculada con el producto original y recibió como respuesta que no había participado en ninguna etapa de producción del dentífrico investigado.
Además, se verificó el número de legajo que aparecía en la etiqueta. Como resultado de esa consulta, el organismo comprobó que actualmente no existe ninguna empresa habilitada para elaborar productos cosméticos bajo ese registro.
Frente a estas irregularidades, la autoridad sanitaria concluyó que el producto contenía información falsa respecto de su inscripción y que se trataba de una imitación de otro artículo legítimamente registrado.
Por qué representa un riesgo para los consumidores
La ANMAT explicó que el principal problema es que no puede determinarse con certeza quién fabricó el producto ni bajo qué condiciones fue elaborado.
Esta situación impide garantizar aspectos fundamentales como la calidad de los ingredientes utilizados, la seguridad de la formulación, la eficacia del producto y el cumplimiento de las normas sanitarias vigentes.
Cuando un artículo carece de una inscripción válida o presenta datos falsificados, las autoridades no tienen herramientas para verificar si su fabricación se realizó en establecimientos habilitados ni si atravesó los controles necesarios antes de llegar al mercado.
Por ese motivo, el organismo consideró que existía un potencial riesgo para los usuarios y decidió aplicar una medida preventiva para evitar que continúe siendo utilizado o comercializado.
La prohibición no sólo alcanza a los comercios físicos. También incluye la venta por internet, la publicidad en cualquier formato y la publicación en plataformas de comercio electrónico.
De esta manera, la ANMAT busca impedir que nuevos consumidores accedan al producto mientras avanzan las actuaciones administrativas correspondientes.
La disposición establece además que la medida debe ser comunicada a las autoridades sanitarias de todas las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a organismos vinculados con la defensa del consumidor para fortalecer los controles y evitar su circulación.
Qué deben hacer quienes tengan este producto
Las personas que posean este dentífrico en sus hogares deberían suspender su uso y evitar su compra en canales físicos o digitales.
Asimismo, se recomienda prestar atención al rotulado de los productos de higiene personal y adquirir únicamente artículos que cuenten con información sanitaria verificable y procedan de canales oficiales de comercialización.
La ANMAT recuerda periódicamente que las prohibiciones de este tipo tienen como objetivo prevenir riesgos para la salud pública y garantizar que los productos disponibles en el mercado cumplan con los estándares de calidad y seguridad exigidos por la normativa argentina.
En este caso, la imposibilidad de identificar al fabricante responsable y la presencia de datos falsos en el etiquetado fueron determinantes para que el organismo resolviera retirar el producto del mercado y prohibir su circulación en todo el país.