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Amplían el sistema cloacal de San Genaro: se presentaron 11 ofertas para ejecutar la obra

El proyecto permitirá extender la cobertura del servicio del 68 % al 80 % de la ciudad, con cerca de 300 nuevas conexiones domiciliarias y una modernización integral de la planta de tratamiento. La inversión oficial supera los 1.785 millones de pesos.

Once empresas compiten por ejecutar una obra clave para el saneamientoOnce empresas compiten por ejecutar una obra clave para el saneamiento
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Se llevó a cabo la apertura de sobres de la licitación para la ampliación y optimización del sistema de desagües cloacales de San Genaro, una obra destinada a mejorar la infraestructura sanitaria de la ciudad y ampliar la cobertura del servicio.

El acto fue encabezado por autoridades provinciales y municipales, y contó con la participación de once empresas interesadas en ejecutar los trabajos, cuyo presupuesto oficial asciende a 1.785 millones de pesos y prevé un plazo de ejecución de ocho meses.

Once empresas compiten por ejecutar una obra clave para el saneamientoOnce empresas compiten por ejecutar una obra clave para el saneamiento

La intervención fue diseñada para responder al crecimiento de la demanda y resolver las limitaciones operativas que presenta el sistema actual, principalmente por la acumulación de sedimentos y barros en las lagunas de estabilización.

Más conexiones y mejoras en la planta de tratamiento

La obra contempla la instalación de 7.842 metros de nuevas cañerías colectoras de PVC, la construcción de 51 bocas de registro y 13 cámaras de inicio. Además, permitirá extender la red cloacal en el sector noroeste de la ciudad mediante 291 nuevas conexiones domiciliarias.

También se ejecutarán trabajos de modernización en la estación elevadora principal, con la incorporación de un nuevo sistema de bombeo, el desbarrado profundo y la ampliación de la laguna de maduración para optimizar el tratamiento de los efluentes.

Once empresas compiten por ejecutar una obra clave para el saneamientoOnce empresas compiten por ejecutar una obra clave para el saneamiento

Según se informó durante el acto, la ampliación permitirá incrementar la cobertura del servicio del 68 % al 80 %, incorporando alrededor de 300 nuevas conexiones y unos 50 cuadras de cañerías.

El proyecto también incluye la renovación integral de la estación elevadora central, la ampliación de la planta de tratamiento, la duplicación de lagunas y la instalación de grupos electrógenos para garantizar la continuidad del servicio ante eventuales cortes de energía.

Las mejoras buscan optimizar el funcionamiento del sistema cloacal, reducir el impacto ambiental y acompañar el crecimiento urbano de San Genaro.

Las ofertas presentadas

En la licitación se recibieron once propuestas económicas:

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Pilatti S.A.: $1.973.000.000

Bauber S.A.: $2.551.000.000

S&D S.A.: $1.624.000.000

Mn Ingeniería: $2.148.000.000

Prat S.A.: $1.740.000.000

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Pirámide S.A.: $2.187.000.000

Winkelmann S.R.L.: $2.124.000.000

Montaño S.R.L.: $1.999.000.000

Duamax S.A.: $2.393.000.000

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Saux Wernly S.A.: $1.774.000.000

Capitel S.A.: $2.146.000.000

La documentación presentada será analizada por la comisión evaluadora, que determinará la oferta más conveniente para la adjudicación de la obra.

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Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat
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