Saneamiento

Amplían el sistema cloacal de San Genaro: se presentaron 11 ofertas para ejecutar la obra

El proyecto permitirá extender la cobertura del servicio del 68 % al 80 % de la ciudad, con cerca de 300 nuevas conexiones domiciliarias y una modernización integral de la planta de tratamiento. La inversión oficial supera los 1.785 millones de pesos.