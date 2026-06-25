Obras públicas

Pullaro inauguró un nuevo puente en arroyo El Pindó y ratificó su apuesta por la región

El gobernador habilitó el puente sobre el arroyo El Pindó, en la ruta provincial 32. La obra integra un corredor estratégico hacia Puerto Ocampo y forma parte de un plan de infraestructura para fortalecer la producción y la conexión con Corrientes.