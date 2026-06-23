Segunda en Sudamérica

Nuevo Puente Carretero Santa Fe - Santo Tomé: ya es la obra vial más larga del país

Con un 45% de avance sobre el río Salado, la estructura alcanza los 1.324 metros de longitud. La gestión provincial confirmó que se completó el montaje de 90 vigas clave y detalló los trabajos de acceso en ambas ciudades.