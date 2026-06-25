Un joven de 21 años, cuyas iniciales son N. H. P., acusado de graves episodios de violencia de género, continuará tras las rejas mientras avanza el proceso judicial en su contra.
Seguirá preso un joven investigado por violentos ataques contra su pareja en Ceres
La Justicia rechazó el pedido de libertad de la defensa. El imputado, de 21 años, está acusado de violencia de género contra la mujer, de agredir a su hermano y de apedrear un patrullero.
Así lo dispuso la jueza de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Cecilia Álamo, tras rechazar el pedido de libertad presentado por la defensa y hacer lugar a la solicitud del fiscal Emiliano Odriozola, en una audiencia de revisión de medidas cautelares celebrada en los tribunales de San Cristóbal.
El fiscal de la causa fundamentó la necesidad de mantener la prisión preventiva debido a que la investigación penal ya se encuentra en una etapa avanzada.
“Solicitamos que se prorrogue la prisión preventiva que viene cumpliendo el imputado en virtud de que ya presentamos la acusación y ya se hizo la audiencia preliminar”, explicó Odriozola.
Asimismo, el funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA) remarcó que el riesgo de fuga sigue latente y advirtió que, al tratarse de delitos cometidos en un contexto de violencia de género, una futura condena será de cumplimiento efectivo.
Violencia y descontrol
Los hechos que se le atribuyen al imputado ocurrieron en la ciudad de Ceres durante dos días consecutivos de diciembre del año pasado.
Según el relato de la Fiscalía, la secuencia delictiva comenzó la noche del viernes 19, alrededor de las 22, en una vivienda ubicada en la calle Sarmiento al 800. Allí, N. H. P. agredió con golpes de puño a su pareja y la amenazó, provocándole múltiples heridas.
El calvario de la víctima continuó al día siguiente. El sábado 20, en horas de la siesta, el agresor volvió a arremeter físicamente contra la mujer, causándole lesiones severas en el rostro y en la espalda.
Minutos más tarde, el violento episodio sumó una nueva víctima: el propio hermano del imputado intentó intervenir y también fue agredido a golpes de puño.
Finalmente, cuando el personal policial arribó al domicilio alertado por la situación, el joven de 21 años resistió ferozmente el arresto. Con el objetivo de impedir su aprehensión, atacó a los efectivos lanzando una piedra que provocó graves daños en el móvil policial.
Las imputaciones
La Fiscalía le atribuye al detenido una serie de delitos que complican severamente su situación procesal. El imputado enfrentará el juicio bajo la calificación legal de: lesiones leves dolosas calificadas por el vínculo (reiteradas en dos hechos); lesiones leves dolosas (por el ataque a su hermano); daño calificado; y resistencia a la autoridad.
Para el fiscal Odriozola, no existen dudas sobre la responsabilidad del acusado: "El imputado actuó siempre con conocimiento del carácter ilícito y lo hizo con voluntad respecto del alcance de sus actos", concluyó.