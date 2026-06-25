Presentación ante el MPA

Organizaciones santafesinas exigen avances en la investigación a policías por una muerte en custodia

Fue en el marco de la causa iniciada tras el fallecimiento de Julián Castillo, que tiene a tres agentes de calle ya un médico policial imputados. Denuncian que no aplicaron el protocolo correspondiente y aprehendieron al joven durante una crisis de salud mental.