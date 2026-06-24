Tras la polémica

La Corte de Santa Fe cederá espacios en el anexo de Tribunales al MPA y la Defensa

Puso a disposición de los órganos penales el sexto piso de la nueva ala, que se inaugurará el 30 de junio, así como las dependencias que actualmente ocupa el fuero laboral, en la peatonal San Martín. Después de los planteos cruzados, convocaron a una instancia de diálogo.