La Corte Suprema de Justicia, en reunión de Acuerdo Ordinario del día 23 de junio de 2026, dispuso poner a disposición del Ministerio Público los espacios físicos existentes en el sexto piso del Edificio “Anexo Palacio de Justicia”, sito en Av. Gral. López 2761, y el edificio completo del Poder Judicial ubicado en Peatonal San Martín 2651 (Fuero Laboral Santafesino).
La Corte de Santa Fe cederá espacios en el anexo de Tribunales al MPA y la Defensa
Puso a disposición de los órganos penales el sexto piso de la nueva ala, que se inaugurará el 30 de junio, así como las dependencias que actualmente ocupa el fuero laboral, en la peatonal San Martín. Después de los planteos cruzados, convocaron a una instancia de diálogo.
Según informó la Oficina de Prensa del Poder judicial, esta decisión, plasmada en un único punto del Acta Acuerdo n.° 23, se fundamenta en los estudios arquitectónicos de rigor, que el Alto Cuerpo consideró y que el Ministerio Público evaluará para llevar a cabo las adaptaciones pertinentes.
Asimismo, la Corte Suprema reitera el ofrecimiento al Ministerio Público del edificio que actualmente ocupan los Tribunales y Juzgados del fuero Laboral de Santa Fe, los cuales serán desocupados como consecuencia del traslado de las unidades jurisdiccionales y dependencias al edificio Anexo de este Poder Judicial.
Según la información que pudo recabar El Litoral, la superficie ofrecida ronda los 4 mil metros cuadrados.
Como corolario, la Corte Suprema invitó a los representantes del Ministerio Público a una instancia de diálogo con miras a materializar lo aquí citado.
La polémica
El tema entró en debate luego de que, en el Acta Acuerdo No. 4 del 24 de febrero pasado sobre la distribución de espacios edilicios en la provincia, la Corte sostuvo que el anexo de Tribunales en Santa Fe, que será inaugurado el próximo 30 de junio, se usaría para concentrar en dos espacios la totalidad de la jurisdicción judicial hoy dispersa en distintos inmuebles.
En ese marco, resolvió avanzar con readecuaciones edilicias del Poder Judicial y, una vez materializadas, “evaluar la posibilidad” de poner a disposición del Ministerio Público los espacios que existieran, siempre que no fueran necesarios en el futuro para ese poder del Estado.
El 26 de febrero, la fiscal general María Cecilia Vranicich remitió una nota a la Corte en la que manifestó su rechazo a lo resuelto respecto del edificio Anexo de la capital provincial. Señaló que la decisión implica un cambio de destino del inmueble que —según detalló— fue planificado y ejecutado desde hace más de una década para albergar al sistema de justicia penal en su conjunto.
En el mismo sentido se pronunció la defensora Estrella Moreno Robinson en su informe anual de gestión en la Legislatura, recordando que en 2021 se había informado al organismo la asignación de 1.030 metros cuadrados dentro del complejo, sobre cuya ocupación se avanzó con tareas de planificación e inversión de recursos.
Por ello cuestionó la decisión posterior de excluir a los ministerios públicos del futuro edificio.
“Fue difícil porque no entendimos la razón”, agregó, al explicar que el MPD promovió un recurso de revocatoria y posteriores presentaciones administrativas que hasta ese momento no habían obtenido respuesta.