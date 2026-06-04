Informe anual 2025

“La Defensa es un equipo pequeño, pero fuerte”: Moreno Robinson reclamó más recursos y defendió el lugar en el nuevo Anexo judicial

La defensora general presentó ante la Legislatura el primer informe anual del Ministerio Público de la Defensa bajo el nuevo esquema constitucional. Advirtió sobre la desigualdad con el Ministerio Público de la Acusación, destacó el crecimiento de la actividad institucional y cuestionó la decisión de excluir a los ministerios públicos del futuro Centro de Justicia Penal de Santa Fe.