Para el debate y la discusión pública

El poder judicial e institucional de la Provincia ante una trascendente decision

La presente nota expone de manera objetiva y puntual las vicisitudes jurídicas y ventajas operativas en torno a la pretensión de asignar una porción del "Anexo del Palacio de Justicia" a los Ministerios Públicos de la Acusación y de la Defensa.