A propósito de la intención de derogar el Estatuto del Periodista profesional

El 25 de marzo de 1944, el Decreto-Ley N° 7618 sentó las bases del actual Estatuto del Periodista Profesional. El 18 de diciembre de 1946, ya bajo la presidencia de Juan Domingo Perón, el Congreso Nacional ratificó este estatuto con la sanción de la Ley N° 12908, consolidando el marco legal que rige hasta el día de hoy.