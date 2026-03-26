Reforma laboral: quien mal empieza, mal termina

Muestras de rechazo frente al Congreso de la Nación. Dicen los autores:"La premisa que desde el oficialismo se esgrime en cuanto a que 'la flexibilización' es necesaria para la creación de empleo registrado, aún si fuera cierta... ¿alcanza para justificar la quita de derechos a los trabajadores que actualmente están en blanco?"