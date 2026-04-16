Encuentro de la Junta Federal

Ministros de Cortes de todo el país se reunieron en Santa Fe para coordinar la agenda federalCortes

Emilia María Valle y Rafael Gutiérrez brindaron detalles sobre el encuentro de Jufejus. Entre los temas centrales figuraron la crisis institucional de Santa Cruz, las asimetrías salariales y el avance del anexo judicial santafesino, que será inaugurado en los próximos meses.