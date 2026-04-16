Los integrantes de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales (Jufejus) mantuvieron una reunión de trabajo en la ciudad de Santa Fe. El encuentro tuvo como objetivo coordinar la agenda administrativa y técnica entre las distintas jurisdicciones provinciales y analizar los proyectos de modernización del sistema judicial.
Ministros de Cortes de todo el país se reunieron en Santa Fe para coordinar la agenda federalCortes
Emilia María Valle y Rafael Gutiérrez brindaron detalles sobre el encuentro de Jufejus. Entre los temas centrales figuraron la crisis institucional de Santa Cruz, las asimetrías salariales y el avance del anexo judicial santafesino, que será inaugurado en los próximos meses.
Ejes de la agenda federal
Emilia María Valle, presidenta de Jufejus, informó sobre los puntos abordados durante la jornada y el vínculo con la Corte Suprema de la Nación. "Abordamos los trabajos que hacemos en conjunto la Junta Federal y la Corte, como el trabajo con la Oficina de la Mujer y el bus federal para el intercambio de notificaciones", precisó.
Valle indicó que se analizaron temas de coyuntura política-judicial: "Trasladamos preocupaciones como el problema no resuelto de Santa Cruz, una crisis institucional en el Poder Judicial que está en manos de la Corte y que necesita una pronta definición. También tratamos las asimetrías salariales provinciales".
Respecto a la operatividad de los tribunales, la magistrada definió el concepto de innovación aplicado a la gestión actual: "Innovar es repensar los procesos y la forma de administrar justicia. El trabajo de la Junta Federal incluye capacitaciones, modernización y una justicia más cercana a la ciudadanía".
El nuevo anexo judicial
El presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, se refirió al estado de las obras del nuevo anexo del Palacio de Justicia en la capital provincial. "La obra está casi en la terminación. En 30 o 60 días estaremos inaugurando el nuevo edificio", confirmó el magistrado sobre la estructura que se conecta mediante un túnel con el palacio histórico de los tribunales santafesinos.
Sobre la ocupación de las nuevas dependencias y las recientes declaraciones de la fiscalía local respecto a la asignación de espacios, Gutiérrez señaló: "La Corte ya se expidió. Hay que tener en cuenta que el Ministerio Público ya no integra el Poder Judicial; lo resolvió la Comisión Constituyente".
El magistrado concluyó especificando el destino de las instalaciones: "La acordada establece que daremos prioridad para centralizar todas las dependencias judiciales en el nuevo edificio y en el inmueble de Tucumán y Urquiza".