La Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de su Oficina de Estadísticas, publicó el “Anuario Estadístico 2025” que revela, una vez más, un fuerte incremento en la cantidad de causas ingresadas al máximo tribunal del país.
La Corte Suprema de la Nación recibió en 2025 más de 58 mil causas
Es casi un 28 % más que el año anterior, y la cifra más alta en los últimos 11 años. Más del 70 % son por temas previsionales, y luego vienen los laborales. Los organismos públicos son los principales recurrentes.
En promedio, los tiempos de resolución son de un año y ocho meses. Y, si bien en este período se resolvieron 26.524 casos (un 39,19% más que en 2024), su fuerte crecimiento determinó que el saldo entre ingresos y egresos alcance los 31.900.
En 2025 entraron a la Corte 58.424 nuevos casos, la cantidad más alta de los últimos 11 años, lo que marca un crecimiento ininterrumpido desde el 2021 y un incremento interanual del 27,9% respecto de los casos presentados en 2024.
De este total de casos, el 96,9% fueron recursos (56.614 casos) y el 3,1% restante se distribuyó entre cuestiones de competencia (1.446 casos), demandas originarias (299), queja por retardo de justicia (48) y otras presentaciones (17).
Jubilaciones al frente
La mayoría de estos casos ingresó a la Secretaría Previsional de la Corte, que concentró el 71,56% del total (41.806). Le siguen en volumen la Secretaría Laboral, con 12,96% del total (7.571 casos), y la Secretaría Penal, con 4,76% de los ingresos (2.780 casos).
El 59,12% de los presentantes de los casos ingresados en 2025 correspondió a la categoría Gobiernos, Organismos y Dependencias Públicas; el 24,16% a Personas Físicas; el 7,02% fueron Empresas, y el 0,3%, Otras Organizaciones. El 9,39% restante de los ingresos no registra datos del presentante, entre los que se encuentran las cuestiones de competencia.
La Anses fue presentante en el 93,03% (32.133) de los casos de la categoría Gobiernos, Organismos y Dependencias Públicas. En la categoría Empresas, en tanto, las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART) representan el 79,39% de los ingresos.
Según organismos de origen, el 78,45% de los casos provino de las Cámaras Federales (45.838 casos), seguido por las Cámaras Nacionales (14,16%) y los Tribunales Superiores de Justicia provinciales (4,49%).
Nivel de resolución
El 48,3% de los casos presentados a la Corte en 2025 tuvo su inicio en el sistema judicial entre los años 2023 y 2025, mientras que un 37,18% inició la vía judicial entre 2018 y 2022.
En 2025 se celebraron 46 acuerdos de ministros en los que se dictaron un total de 15.652 fallos, un promedio de 356 por cada acuerdo. Con esos fallos se resolvieron 26.524 casos, de donde surge el dato del incremento del 39,19% respecto de 2024.
La duración total de cada caso resuelto, considerando la cantidad de días corridos entre la fecha de presentación del caso ante la CSJN y la fecha del fallo, fue en promedio de 609 días (un año y ocho meses).
Los resultados sobre la composición de los casos resueltos en 2025 según secretaría de radicación indican que la mayoría correspondió a la Previsional, con el 54,06% del total (14.338 casos).
Le siguen en cantidad la Secretaría Penal, con el 11,84% (3.141 casos); la Laboral, con 11,35% (3.011); la Penal Especial, 5,68% (1.507); la Contencioso Administrativo, con 4,68% (1.241), y la Civil y Comercial, con 4,46% (1.183).
Cómo opera la Corte de tres
Para la resolución del 99,51% de los casos (26.393) no fue necesaria la participación de conjueces, siendo requerida únicamente para el dictado de fallos que resolvieron 131 casos (0,49%).
Esto es en virtud de que, al contar con solamente tres miembros en ejercicio sobre un total de cinco (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti), solamente pueden suscribir fallos en los que todos están de acuerdo, bajo el razonamiento de que el resultado sería el mismo si estuviesen cubiertas las vacantes.
Cuando hay criterios diferentes, la única forma de garantizar una decisión con respaldo mayoritario es acudir a conjueces para completar el tribunal, sólo para esos casos.
En 2025 el Tribunal declaró la invalidez constitucional de al menos una norma en 24 casos. En total se declararon 41 inconstitucionalidades: el 90,24% corresponde a leyes, decretos y resoluciones provinciales y el 9,76 % a una norma de carácter nacional (decreto de necesidad y urgencia).