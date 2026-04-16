Publicaron el Anuario Estadístico

La Corte Suprema de la Nación recibió en 2025 más de 58 mil causas

Es casi un 28 % más que el año anterior, y la cifra más alta en los últimos 11 años. Más del 70 % son por temas previsionales, y luego vienen los laborales. Los organismos públicos son los principales recurrentes.