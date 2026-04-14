Corte Suprema de Justicia

Rosatti: “La seguridad jurídica debe ser para todos”

El presidente de la Corte Suprema de Justicia disertó en el AmCham Summit 2026. Allí sostuvo que el acatamiento obligatorio de los fallos del máximo tribunal es indispensable para garantizar previsibilidad y seguridad jurídica "para todos".