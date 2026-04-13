Con audiencias públicas

El Senado nacional empieza a tratar los pliegos para la Justicia Federal

La serie se iniciará con Carlos Mahiques, el padre del actual ministro, que busca acuerdo para permanecer en el cargo después de los 75 años. Esta semana se publican las postulaciones en el Boletín Oficial y en las redes sociales del Senado. Impugnaciones y casos discutidos.