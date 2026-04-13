El Senado nacional avanzará durante este mes en el trámite para tratar los casi 80 pliegos de jueces, fiscales y defensores enviados por el Poder Ejecutivo para la Justicia federal, entre los que se incluyen los dos juzgados de la ciudad de Santa Fe.
El Senado nacional empieza a tratar los pliegos para la Justicia Federal
La serie se iniciará con Carlos Mahiques, el padre del actual ministro, que busca acuerdo para permanecer en el cargo después de los 75 años. Esta semana se publican las postulaciones en el Boletín Oficial y en las redes sociales del Senado. Impugnaciones y casos discutidos.
La serie se iniciara esta semana, con la Audiencia Pública donde expondrá el magistrado Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia Juan Baustita Mahiques.
El magistrado es miembro de la Cámara Federal de Casación y cumplirá 75 años el 1 noviembre, la edad en que debería jubilarse según lo establece la Constitución Nacional. Pero el oficialismo promueve que pueda quedarse otros cinco años.
La Cámara Federal de Casación Penal es el más importante tribunal penal -sin contar la Corte Suprema- donde se dirimen las causas por corrupción que atañen a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros políticos.
Milei giró efectivamente su pliego en febrero, antes de que el hijo Juan Bautista Mahiques se convirtiera en el nuevo ministro de Justicia. Ahora falta que el Senado lo valide. La comisión de Acuerdos, que preside el libertario Juan Carlos Pagotto, recibirá a Mahiques este jueves a partir de las 10.
La última vez que el Senado votó la extensión de funciones por cinco años más fue con la polémica jueza Ana María Figueroa, que en ese momento presidía la Cámara Federal de Casación Penal.
Pero la Cámara Alta lo votó dos semanas después de que Figueroa cumpliera los 75 años y la Corte Suprema ya la había dado de baja. Pese a la presión política, la jueza terminó iniciando sus trámites jubilatorios.
Impugnaciones
En este caso, el oficialismo de La Libertad Avanza confía en que tiene los votos, pero el magistrado recibió impugnaciones de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).
Ambas organizaciones plantean que el magistrado nunca concursó para ocupar una banca en ese lugar sino que llegó ahí después de un "traslado irregular efectuado en 2018". "Si el Senado lo aprueba, estaría perpetuando una situación que avasalla nuestra Constitución y desconoce la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema", señalan.
En 2013, Carlos Mahiques fue designado juez de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal luego de atravesar el proceso completo: fue seleccionado en la terna por el Consejo de la Magistratura, el Ejecutivo mandó su pliego y el Senado lo aprobó. Pero en 2018 fue trasladado a la Cámara de Casación Penal, con aval de la Cámara Alta.
Sin embargo, ACIJ e INECIP señalan que "técnicamente nunca fue designado para el cargo que actualmente ocupa", que "los traslados son una forma irregular de selección de jueces y juezas que no está contemplada en la Constitución ni en ninguna ley del Congreso".
Y que, además, "Mahiques concursó para ser designado juez nacional, mientras que el traslado se efectuó para un cargo en la justicia federal; órdenes jurisdiccionales bien distintos".
En ese sentido citan a la Corte Suprema en fallo Bertuzzi donde el máximo tribunal señaló que los traslados de jueces son provisorios y no equivalen a un nombramiento constitucional.
"Si Mahiques no fue nombrado, sino que apenas fue trasladado provisoriamente, no se comprende cómo podría renovarse su nombramiento", apuntan y decretan que "la única forma en la que podría continuar sería presentándose al concurso que el Consejo de la Magistratura inicie para cubrir la vacante" y si es elegido seguir el proceso.
Pliegos y audiencias
La Cámara de Senadores otorgó estado parlamentario a 78 jueces, fiscales y defensores, y el primer paso será su publicación en el Boletín Oficial y en las redes sociales del Senado, lo que permitirá durante siete días presentar avales e impugnaciones sobre cada pliego.
Posteriormente, en la última semana de abril y primera de mayo se realizarán las audiencias públicas donde cada postulado debe exponer y responder las preguntas de los senadores y, a mitad de mayo, se tratarán los pliegos en una sesión ordinaria.
Justamente, el Senado aprobó en sesión del pasado 18 de marzo una modificación a su reglamento interno, que introduce precisiones en los mecanismos de publicidad aplicables al tratamiento de los pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo para cargos judiciales.
La reforma modifica los artículos 22 bis y 123 bis, estableciendo que los pliegos deberán publicarse durante dos (2) días, con una antelación no menor a quince (15) días corridos previos a la audiencia pública, en el sitio web institucional, las redes sociales del Senado y el Boletín Oficial.
Asimismo, cuando se trate de cargos correspondientes a jurisdicciones fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se dispone su comunicación a los poderes legislativos provinciales y su publicación en los boletines oficiales de las respectivas jurisdicciones, a fin de asegurar una adecuada difusión a nivel local.
La normativa determina que en todos los casos deberá comunicarse al Consejo de la Magistratura y establece los contenidos mínimos que deberán incluir las publicaciones, tanto en medios digitales como en los boletines oficiales, tales como el mensaje del Poder Ejecutivo, los plazos y requisitos para la presentación de observaciones y preguntas, y la información relativa a la audiencia pública.
También prevé que toda eventual prórroga de la audiencia deberá ser difundida por los mismos medios.
Entre los pliegos que se tratarán figuran la postulación de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, para ocupar un cargo en el tribunal federal No. 1 de la ciudad de Santa Fe. En tanto, Walter Rodríguez está postulado para el No. 2.
También se incluyó el pliego de María Julia Sosa, secretaria del juzgado de Julián Ercolini, el magistrado que instruyó causas de alto perfil que involucraron a la ex presidenta Cristina Kirchner como Vialidad y Hotesur-Los Sauces. Y se propuso a Cristina María Juan -esposa del juez Marcelo Martínez Giorgi que esta a cargó del Caso Libra- para el juzgado de primera instancia de Hurlingham.