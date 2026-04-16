La Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de la Argentina y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS) vuelve a reunirse en Santa Fe, esta vez para llevar a cabo las “XII Jornadas Institucionales para Ministros de Cortes de todo el país”.
Ministros de Cortes de todo el país se reúnen en Santa Fe
Las actividades se llevan a cabo este jueves 16 en el Salón de Actos de la Corte Suprema en Santa Fe y el viernes 17 en la Quinta de Magistrados en la ciudad de San José del Rincón. Disertan Andrea Pochak (CIDH) y el analista Enrique Zuleta Puceiro.
Luego del acto formal de apertura de las Jornadas, a las 11 en el Salón de Actos de la Corte Suprema en Santa Fe, con transmisión por el Youtube del Poder Judicial y las disertaciones del presidente de la sede anfitriona, Rafael Gutiérrez, y la presidenta de la JUFEJUS, Emilia María Valle, se lleva a cabo la reunión de la Comisión Directiva de la entidad.
Derechos humanos
Por la tarde, desde las 18 y también con transmisión en vivo por el canal Youtube del Poder Judicial, se ofrecerá la Conferencia Magistral a cargo de la Comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Andrea Pochak, titulada: “Estándares del sistema interamericano para la protección de la independencia judicial”.
Pochak fue designada Comisionada por la 53° Asamblea General de la OEA, para el período enero de 2024-diciembre de 2027. Es abogada y activista, especializada en derechos humanos de la República Argentina, con amplia experiencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
A lo largo de su carrera, ocupó distintos cargos públicos e integró importantes organizaciones de derechos humanos.
En tal sentido, se desempeñó como Subsecretaria de Protección y Enlace Internacional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; fue integrante de la Comisión Nacional de Refugiados; Directora General de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal; y Responsable de Proyectos de Cooperación Técnica del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur.
Además, fue Directora Adjunta del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y representante para Argentina del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Segunda jornada
El viernes 17 desde las 9, las actividades se trasladarán a la ciudad de San José del Rincón (Quinta del Colegio de Magistrados de Santa Fe).
En primer término expondrá Cristian Abritta sobre “Competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. A las 10 será el turno de Daniel Erbetta con la conferencia “Política criminal y reforma penal”.
Finalmente, a las 11, Enrique Zuleta Puceiro disertará sobre “El Poder Judicial ante los desafíos de la nueva complejidad social”.
Sobre la JUFEJUS
La Junta Federal entidad nació en 1994, a partir de los debates que pusieron en la superficie el reconocimiento de las limitaciones y deficiencias que tienen los sistemas judiciales, y en pos de su mejoramiento. La integran los ministros de las Cortes Provinciales de la República y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Entre sus objetivos principales se cuentan: preservar la independencia de los Poderes Judiciales Provinciales y propiciar el reconocimiento del Poder Judicial como contralor de los otros poderes y garante de la seguridad jurídica de la sociedad, dentro de la organización federal.
También, resaltar el rol de los Poderes Judiciales como hacedores de las políticas judiciales, y en función de ello promover disposiciones acordes con el sistema democrático en lo concerniente a la designación y remoción de los jueces; y enfatizar el concepto de la independencia funcional de los magistrados en el ejercicio de la función jurisdiccional