XII Jornadas Institucionales de la Junta Federal

Ministros de Cortes de todo el país se reúnen en Santa Fe

Las actividades se llevan a cabo este jueves 16 en el Salón de Actos de la Corte Suprema en Santa Fe y el viernes 17 en la Quinta de Magistrados en la ciudad de San José del Rincón. Disertan Andrea Pochak (CIDH) y el analista Enrique Zuleta Puceiro.