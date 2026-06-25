Juicio abreviado

Condena en el caso del médico santafesino que denunció a su expareja por hostigamiento

La mujer admitió haber incumplido una orden judicial de distancia, provocar daños en un automóvil y agredir físicamente a la víctima. Recibió dos años de prisión de ejecución condicional en el marco de un acuerdo de juicio abreviado.