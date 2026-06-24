La investigación del femicidio de María Florencia Gómez, ocurrido el 12 de octubre de 2020 en la zona rural de San Jorge, tuvo en las últimas horas el avance más significativo desde su comienzo. Se dispuso la detención de un sospechoso, que actualmente cumple condena por otro hecho.
Confirmaron la detención de un hombre por el femicidio de María Florencia Gómez en San Jorge
La noticia supone un giro en la compleja investigación iniciada en octubre de 2020. El sospechoso cumple condena por otro hecho, y en los próximos días será imputado.
Florencia tenía 35 años, era madre de dos ñiñas pequeñas y militante feminista. Fue asesinada un lunes feriado, cuando había salido a caminar sola, en pleno aislamiento por la pandemia.
Según consta en la causa, la mujer fue emboscada por dos hombres, golpeada, sometida sexualmente en un cañaveral y asesinada con un piedrazo en la nuca. A casi seis años de aquel horror, el fiscal Omar De Pedro confirmó la detención de un hombre, cuya identidad no trascendió, pero sí se sabe que actualmente se encuentra encerrado en la cárcel de Las Flores, cumpliendo condena.
Próximos pasos
La orden de detención se concretó luego de que la fiscalía recibiera información que fue corroborada con datos objetivos recolectados a lo largo de los años.
El sospechoso no es un desconocido para el sistema penitenciario: actualmente se encuentra cumpliendo una condena de prisión efectiva por otra causa. "Esa condena vence el 10 de octubre de este año, de manera que por ahora sigue detenido, pero podría obtener un beneficio -de libertad asistida- el 10 de julio", explicó el fiscal De Pedro.
Por eso, en los próximos días se realizará la atribución delictiva y el fiscal solicitará que se dicte la prisión preventiva en el marco de la investigación de femicidio, para así evitar que el sujeto recupere la libertad.
Durante la conferencia de prensa, De Pedro sostuvo que el detenido es considerado "coautor, es decir, es uno de los dos autores materiales del hecho", confirmando que al menos dos personas perpetraron el femicidio. "Nos falta la otra persona, tenemos algunos datos, pero no tenemos un nombre y apellido como para ordenar una detención", indicó.
Cabe recordar que los investigadores cuentan con material genético extraído de las muestras tomadas debajo de las uñas de Florencia, que al intentar defenderse hirió a su agresor, evidencia que podría ser fundamental para identificar a sus asesinos.
Romper el silencio
Desde la querella, representada por los abogados Carolina Walker Torres y Matías Pautasso, destacaron la labor de De Pedro. "Bajo ningún punto de vista la familia ni nosotros consideramos que la fiscalía ha trabajado mal o lentamente. Ha sido una investigación muy minuciosa y sostenida en el tiempo", afirmó Walker Torres.
La detención actual no es fruto del azar, sino de alguien que finalmente decidió hablar en una comunidad donde el miedo o el silencio parecen haber primado. "Pudimos dar con una persona que pudo hablar", reveló Pautasso, subrayando que el paso del tiempo no fue un obstáculo insalvable para obtener testimonios frescos.
Para la querella, además de la autoría material, sigue siendo fundamental desentrañar el móvil del crimen: "El motivo detrás de ese femicidio es lo que va a terminar de traer tranquilidad a la familia y a la comunidad".
Actualmente, sigue vigente una recompensa de 20 millones de pesos (16 aportados por el gobierno provincial y 4 por la familia) para quien aporte datos certeros, bajo la promesa de absoluta reserva para quienes ayuden a identificar al segundo sospechoso que aún camina en libertad.
Con la audiencia de prisión preventiva en el horizonte, se espera que pronto se den a conocer nuevos detalles sobre el recientemente detenido y su participación en el femicidio.