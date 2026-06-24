Violencia

Horror en Rafaela: apuñalaron a un hombre dentro de una escuela y quedó al borde de la muerte

La víctima fue perseguida por dos sujetos que la alcanzaron en el interior de la Escuela Paul Harris. El ataque ocurrió delante de personal del establecimiento (una docente fue lesionada) y derivó en un amplio operativo policial que terminó con varios detenidos y el secuestro de armas blancas.