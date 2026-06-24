Un grave episodio de violencia sacudió el martes a la comunidad educativa de la Escuela Paul Harris N° 1136, en barrio Villa Dominga de Rafaela, donde un hombre resultó gravemente herido tras ser atacado con armas blancas por dos sujetos que lo persiguieron hasta el interior del establecimiento.
Horror en Rafaela: apuñalaron a un hombre dentro de una escuela y quedó al borde de la muerte
La víctima fue perseguida por dos sujetos que la alcanzaron en el interior de la Escuela Paul Harris. El ataque ocurrió delante de personal del establecimiento (una docente fue lesionada) y derivó en un amplio operativo policial que terminó con varios detenidos y el secuestro de armas blancas.
El hecho ocurrió cerca de las 12.40 en el edificio ubicado sobre calle Ciudad de Esperanza al 1400. Según las primeras actuaciones policiales, la víctima, identificada como Stefano Lucas Omar, de 29 años, era perseguida por dos individuos desde las inmediaciones del acceso lateral de la escuela, sobre calle Edison.
La secuencia continuó hasta el ingreso principal del establecimiento. Allí, los agresores lograron alcanzarlo y, ya dentro del hall de acceso, lo atacaron con cuchillos provocándole múltiples heridas de gravedad.
La violenta escena generó momentos de extrema tensión entre docentes, alumnos y personal de la institución, quienes presenciaron parte del episodio y dieron aviso inmediato a las autoridades.
Tres aprehendidos
A partir de la información aportada por testigos, efectivos policiales desplegaron un operativo cerrojo en el sector. Poco después lograron la aprehensión de un jovencito, de 17 años, señalado como uno de los presuntos autores de la agresión.
Minutos más tarde, los uniformados se dirigieron a una vivienda ubicada en calle Savin al 500, donde concretaron la detención de H. V., de 46 años, también sindicado como participante del ataque.
Durante ese procedimiento, un tercer hombre intentó obstaculizar la labor policial, por lo que también fue aprehendido. Se trata de J. V., de 24 años.
En paralelo, personal de Policía Científica realizó tareas periciales en la intersección de Tucumán y Savin, donde fueron secuestrados dos cuchillos marca Tramontina que habrían sido descartados por los sospechosos durante la fuga. Uno de ellos posee hoja metálica y el restante hoja de acero inoxidable con cabo de madera.
Una docente lesionada
Como consecuencia del incidente también resultó lesionada una docente del establecimiento. Se trata de Roxana Alejandra Fernández, de 49 años, quien sufrió un traumatismo en el brazo izquierdo mientras se desarrollaba la agresión. La mujer fue asistida en un centro de salud y se le diagnosticaron lesiones de carácter leve.
Respecto de la víctima principal, el parte médico difundido durante la tarde indicó que permanece internado en sala intermedia del Hospital Jaime Ferré.
Los profesionales determinaron que presenta neumotórax bilateral, por lo que debió colocársele drenaje pleural. Además registra hematomas en la región facial y múltiples heridas cortantes en el miembro superior izquierdo.
El paciente permanecía estable, las autoridades sanitarias informaron que continúa con riesgo de muerte debido a la gravedad de las lesiones sufridas.
La investigación quedó caratulada provisoriamente como "Homicidio en grado de tentativa", mientras continúan las actuaciones judiciales destinadas a establecer con precisión las circunstancias que desencadenaron el ataque.