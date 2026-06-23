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“No pude hacer nada”

Declaró el chofer del colectivo que atropelló y mató a una joven en Mar del Plata

“Se rompió la dirección, no giró el volante y no pude hacer nada”, afirmó Mariano Miralles, de 30 años, al prestar testimonio ante el fiscal Germán Vera Tapia.

La versión del chofer coincide, por el momento, con los testimonios brindados por pasajeros.La versión del chofer coincide, por el momento, con los testimonios brindados por pasajeros.
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El chofer del colectivo que atropelló a varias personas y provocó la muerte de una joven de 18 años en la costa de Mar del Plata declaró este martes ante la Justicia y aseguró que el trágico siniestro se produjo por una falla mecánica en la unidad.

Autoridades desplegaron un importante operativo de emergencia para asistir a las víctimas.Tras la audiencia, el conductor recuperó la libertad, aunque continúa imputado en la causa.

“Se rompió la dirección, no giró el volante y no pude hacer nada”, afirmó Mariano Miralles, de 30 años, al prestar testimonio ante el fiscal Germán Vera Tapia, quien lleva adelante la investigación del hecho. Tras la audiencia, el conductor recuperó la libertad, aunque continúa imputado en la causa.

Miralles expresó sus condolencias a las víctimas y explicó que realizaba el recorrido habitual de la línea 532 cuando se produjo el presunto desperfecto mecánico en la zona del Boulevard Marítimo, entre las calles Rivadavia y San Martín.

Según las primeras informaciones, el chofer del ómnibus perdió el control de la unidad.Una de las principales hipótesis apunta a una falla en el sistema de dirección del ómnibus.

La versión del chofer coincide, por el momento, con los testimonios brindados por tres pasajeras que viajaban en el colectivo al momento del accidente. De acuerdo con el fiscal, las mujeres señalaron que el conductor circulaba a velocidad normal, respetaba las paradas y frenaba en los semáforos, aunque advirtieron que instantes antes del impacto parecía haber perdido el control de la unidad.

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Vera Tapia indicó que una de las principales hipótesis apunta a una falla en el sistema de dirección del ómnibus. “El volante giraba, pero no giraban las ruedas”, sostuvo el funcionario judicial, quien aclaró que será necesario esperar los resultados de los peritajes mecánicos para determinar con precisión qué ocurrió.

Además, el fiscal confirmó que el colectivo tenía la Verificación Técnica Vehicular vigente, contaba con seguro y que el test de alcoholemia realizado al conductor arrojó resultado negativo.

Las pericias previstas para los próximos días serán determinantes para establecer si existió una falla mecánica o algún otro factor que derivó en la tragedia.

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