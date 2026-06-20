La autopista Panamericana fue escenario este sábado por la mañana de un grave accidente de tránsito que terminó con la muerte de una nena, luego de que el vehículo en el que viajaba junto a su madre fuera impactado por una camioneta.
Murió una nena de seis años tras un violento choque en Panamericana
El hecho ocurrió en la mañana de este sábado cuando dos vehículos colisionaron en plena autopista tras un auto detenido y generó un fuerte operativo vial.
El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 31, antes del empalme con la ruta 197, en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires, poco después de las seis de la mañana. El episodio generó un fuerte operativo en la zona y el corte total de una mano de la autopista.
Cómo ocurrió el accidente
De acuerdo con los primeros datos, el automóvil en el que se trasladaban la mujer y la niña de seis años, un Volkswagen Fox, habría sufrido una falla mecánica que lo dejó detenido sobre la calzada.
En ese contexto, una camioneta Chevrolet Captiva no logró frenar ni esquivar el vehículo y lo embistió de manera violenta. El impacto fue de tal magnitud que la menor murió en el lugar, mientras que su madre resultó con heridas de gravedad y fue trasladada de urgencia al hospital de Pacheco.
Personas heridas y asistencia
Los ocupantes de la camioneta también sufrieron lesiones, aunque no trascendió la gravedad de sus estados. Según se informó, el padre de la niña llegó al lugar poco después del siniestro y debió ser asistido debido al shock emocional provocado por la noticia.
En la zona trabajaron equipos de emergencia, personal de Bomberos y agentes de Autopistas de Sol, que realizaron tareas de asistencia y ordenamiento del tránsito.
Corte de tránsito
A raíz del accidente, la mano de la autopista en dirección a la Ciudad de Buenos Aires quedó totalmente cortada y el tránsito fue desviado por la colectora. En tanto, el sentido hacia la provincia de Buenos Aires circuló con normalidad, aunque con demoras por el operativo.
Las autoridades continuaban trabajando en el lugar para determinar con mayor precisión las circunstancias del hecho y restablecer la circulación en la zona.