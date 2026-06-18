La mujer de 45 años que había resultado gravemente herida tras la presunta explosión de un teléfono celular mientras era cargado dentro de un automóvil murió en las últimas horas en el Instituto del Quemado de Córdoba, donde permanecía internada con lesiones de extrema gravedad.
Murió la mujer que había sufrido graves quemaduras por la explosión de un celular mientras se cargaba en el auto
La víctima, de 45 años, permanecía internada en estado crítico desde el domingo, cuando el teléfono que se encontraba conectado para cargar dentro del vehículo se incendió y provocó un siniestro vial sobre la ruta E-53. La Justicia investiga las circunstancias del hecho.
El episodio ocurrió el domingo por la noche sobre la ruta provincial E-53 y es investigado por la Justicia para determinar con precisión cómo se originó el incendio dentro del vehículo.
Un incendio dentro del vehículo y un choque
El siniestro se produjo a la altura del kilómetro 7 de la ruta E-53, en cercanías de la ciudad de Córdoba. Según la información difundida por la Policía provincial, la mujer viajaba como acompañante en un Renault Sandero conducido por un hombre de 43 años.
De acuerdo con las primeras pericias, un teléfono celular que estaba conectado al sistema de carga del automóvil habría explotado o sufrido una falla que desencadenó un foco ígneo dentro del habitáculo. La situación sorprendió al conductor, quien perdió el control del vehículo, que terminó despistando e impactando contra una alcantarilla ubicada al costado del camino.
Como consecuencia del incendio y del choque, la mujer sufrió quemaduras en gran parte de su cuerpo. Personal de emergencias la trasladó de inmediato al Instituto del Quemado de Córdoba, donde ingresó con pronóstico reservado.
El conductor también resultó lesionado, aunque con heridas de menor gravedad. Fue derivado al Hospital Municipal de Unquillo y, según informaron las autoridades, permaneció fuera de peligro.
Pese a los esfuerzos del equipo médico, la paciente falleció días después a raíz de la gravedad de las lesiones sufridas. La noticia fue confirmada luego de que permaneciera internada en terapia intensiva con un cuadro crítico.
La investigación y los riesgos de las baterías de litio
Aunque la principal hipótesis apunta a una falla del teléfono celular que estaba siendo cargado dentro del automóvil, la investigación judicial continúa para establecer con certeza qué provocó el incendio y si existieron otros factores que contribuyeron al siniestro. Los peritajes deberán determinar el estado del dispositivo, del cargador y del sistema eléctrico del vehículo.
Especialistas recuerdan que este tipo de episodios es poco frecuente, pero puede ocurrir cuando las baterías de ion-litio presentan daños internos, defectos de fabricación, sobrecalentamiento o son utilizadas con cargadores incompatibles o de baja calidad.
Las baterías de litio incorporan sistemas de protección destinados a controlar la temperatura y el voltaje durante la carga. Sin embargo, cuando esos mecanismos fallan, puede producirse un fenómeno conocido como "fuga térmica", que genera un incremento muy rápido de la temperatura y, en casos extremos, deriva en incendios o explosiones.
Los especialistas también aconsejan evitar exponer los teléfonos a temperaturas elevadas, no utilizar dispositivos con baterías visiblemente hinchadas o dañadas y optar siempre por cargadores certificados por el fabricante. Asimismo, recomiendan no dejar los celulares cargando sobre superficies inflamables ni dentro de vehículos sometidos a altas temperaturas durante períodos prolongados.
El caso generó repercusión por las particulares circunstancias en las que ocurrió y volvió a poner el foco sobre la importancia de extremar las medidas de seguridad al utilizar dispositivos electrónicos.
Si bien los incidentes vinculados con baterías de litio son excepcionales en relación con la enorme cantidad de equipos en uso, los expertos coinciden en que el mantenimiento adecuado de los teléfonos y el empleo de accesorios originales o certificados reducen significativamente los riesgos.
La causa permanece en manos de la Justicia cordobesa, que aguardará los resultados de las pericias técnicas para determinar con precisión el origen del fuego y reconstruir la secuencia completa que derivó en la muerte de la mujer.