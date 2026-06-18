Córdoba

Murió la mujer que había sufrido graves quemaduras por la explosión de un celular mientras se cargaba en el auto

La víctima, de 45 años, permanecía internada en estado crítico desde el domingo, cuando el teléfono que se encontraba conectado para cargar dentro del vehículo se incendió y provocó un siniestro vial sobre la ruta E-53. La Justicia investiga las circunstancias del hecho.