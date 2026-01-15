Accidente doméstico

Córdoba: un adolescente sufrió quemaduras en el 60% del cuerpo tras la explosión de su celular

Un joven de 16 años resultó gravemente herido cuando la batería de su teléfono explotó mientras lo cargaba en el patio de su casa. El fuego alcanzó un bidón de thinner y se propagó rápidamente. Permanece internado, pero fuera de peligro.