Sorpresa en Córdoba

Salieron “a despejarse” por el calor y terminaron virales: el inesperado video de monjas en Río Cuarto

Un grupo de religiosas fue filmado disfrutando del río y el video se viralizó en TikTok y otras redes. Detrás de las imágenes, la explicación fue simple: una salida para refrescarse, y compartir un momento de alegría.