Salieron “a despejarse” por el calor y terminaron virales: el inesperado video de monjas en Río Cuarto

Un video tan inesperado como contagioso se apoderó de las redes: varias monjas, con su vestimenta habitual, aparecen dentro del río, riéndose y moviéndose como si bailaran. La escena, registrada por vecinos en Río Cuarto, desató sorpresa y curiosidad.
Las imágenes comenzaron a circular con fuerza en TikTok y otras plataformas, y en cuestión de horas se transformaron en un fenómeno viral, entre comentarios de asombro, ternura y humor.
Con el revuelo instalado, se conoció quiénes eran: las protagonistas pertenecen al Hogar San Carlos Borromeo, ubicado en Banda Norte, donde trabajan desde hace décadas acompañando a personas mayores.
La explicación llegó de la mano de la hermana Blessi, que contó que fue la primera vez —en más de 40 años— que decidieron ir al río. La salida coincidió con una jornada de calor y la visita de autoridades de la congregación que llegaron desde la India.
“Salimos para despejarnos un poco”, resumió la religiosa, al explicar que lo que parecía un plan simple terminó convirtiéndose en algo mucho más grande cuando alguien grabó el momento y lo subió a redes.
En el video, muchos interpretaron que las monjas bailaban una chacarera. Pero la versión real fue más sencilla: no había música. “Bailábamos de alegría”, aclaró la hermana, agradeciendo el paseo y el rato compartido.
Al principio, admitieron, les dio miedo la exposición, pero luego vieron que los comentarios eran mayormente positivos. Y cerraron con humor, dejando la puerta abierta a que se repita: “No va a ser la última vez”.