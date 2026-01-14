Córdoba: un ladrón arrojó a una mujer desde un balcón durante un robo

Una mujer resultó gravemente herida luego de ser arrojada desde el balcón de su departamento por un delincuente que había ingresado a robar en pleno centro de la ciudad de Córdoba. A pesar de la violencia del ataque, las autoridades confirmaron que la víctima sufrió politraumatismos, pero se encuentra fuera de peligro. El agresor fue reducido por vecinos y quedó detenido.
Robo yataque
El episodio ocurrió durante la madrugada de este miércoles en un edificio ubicado sobre avenida Colón al 1800, en Córdoba capital. Según informaron fuentes policiales, la mujer se encontraba en su vivienda cuando fue sorprendida por un hombre que ingresó con fines de robo.
Durante el asalto, la situación se tornó cada vez más violenta. Vecinos del complejo comenzaron a escuchar gritos desesperados y, al asomarse, observaron que la víctima estaba siendo agredida físicamente por el intruso dentro del departamento.
La agresiónyla caída
De acuerdo con el parte policial, el delincuente extrajo una réplica de arma de fuego, con la que amenazó a la mujer para intimidarla. En medio del forcejeo, la violencia escaló de manera extrema: el sujeto terminó arrojándola desde el balcón del inmueble.
El delincuente fue detenido.
La mujer cayó en un patio interno del complejo de departamentos, lo que evitó consecuencias aún más graves. Inmediatamente después del ataque, el agresor intentó huir del lugar.
La reacciónde los vecinos
Al advertir lo sucedido, varios vecinos actuaron de forma rápida y lograron retener al delincuente cuando intentaba escapar. Luego dieron aviso al sistema de emergencias para que asistiera tanto a la víctima como para que interviniera la Policía.
Personal policial arribó al lugar y procedió a la detención del sospechoso. Durante el procedimiento, se secuestraron distintos elementos vinculados al hecho.
Según detalla el informe oficial, en el lugar se incautaron una réplica de arma de fuego, un teléfono celular y un juego de llaves perteneciente a la mujer atacada. El detenido quedó a disposición de la Justicia mientras se avanza en la investigación.
La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital de Urgencias, donde los médicos constataron que presentaba politraumatismos producto de la caída y la agresión. No obstante, confirmaron que su estado es estable y que se encuentra fuera de peligro.