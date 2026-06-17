En un operativo conjunto entre las provincias de Santa Fe y Córdoba, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) logró detener al principal sospechoso de una causa por estafas reiteradas que tiene como epicentro a la ciudad de San Jorge (departamento santafesino San Martín).
Cayó en Córdoba un hombre acusado de una millonaria estafa inmobiliaria en San Jorge
Tiene 48 años y fue detenido en la localidad de Bialet Massé. Prometía retornos en dólares y pesos mediante falsas inversiones en construcción. En el allanamiento secuestraron armas de fuego, celulares y documentación clave.
El investigado, un hombre de 48 años cuyas iniciales son V. P. G., fue localizado y arrestado en la localidad cordobesa de Bialet Massé.
La causa se tramita en la Fiscalía de San Jorge, bajo la dirección del fiscal Carlos Zoppegni.
De acuerdo con la información oficial, el caso se inició tras la denuncia de una serie de maniobras fraudulentas asociadas a supuestos desarrollos inmobiliarios y proyectos de construcción.
El imputado captaba el dinero de la víctima principal y de personas de su entorno familiar, comercial y social mediante la atractiva promesa de otorgar elevados rendimientos económicos tanto en pesos como en dólares.
La ruta del dinero
Para dar con el paradero de V. P. G., los efectivos del Distrito San Martín de la PDI debieron realizar un minucioso trabajo de inteligencia.
Las tareas incluyeron el análisis profundo de informes financieros, movimientos bancarios, registros telefónicos y relevamientos de campo.
Toda esta trama investigativa permitió geolocalizar al sospechoso en el Valle de Punilla, en la provincia vecina.
Con las pruebas sobre la mesa, la Fiscalía tramitó un exhorto judicial que habilitó el allanamiento en la vivienda del sospechoso. Del procedimiento participaron agentes santafesinos junto con la Brigada de Investigaciones de la Policía de Córdoba.
Extradición
El saldo del operativo fue contundente.
Además de la detención del presunto estafador, los uniformados secuestraron un arsenal y elementos tecnológicos de alto valor para la causa: dos armas de fuego: una pistola Bersa calibre .22 y una Glock 9 milímetros; municiones de diversos calibres; cuatro teléfonos celulares y una computadora portátil; dispositivos de almacenamiento digital y documentación de interés.
Tras el éxito del procedimiento, V. P. G. fue extraditado a la provincia de Santa Fe bajo custodia de la PDI.
Luego de completarse los trámites procesales de rigor, el hombre fue trasladado y quedó alojado en la Alcaidía de la Unidad Regional XVIII en la ciudad de Sastre, donde permanece a estricta disposición de las autoridades judiciales.