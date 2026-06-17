Operativo de la PDI

Cayó en Córdoba un hombre acusado de una millonaria estafa inmobiliaria en San Jorge

Tiene 48 años y fue detenido en la localidad de Bialet Massé. Prometía retornos en dólares y pesos mediante falsas inversiones en construcción. En el allanamiento secuestraron armas de fuego, celulares y documentación clave.