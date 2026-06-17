Traslado

El "Narigón" Vázquez ya está en Piñero: fue alojado en un pabellón de aislamiento

El prófugo de alto perfil capturado en Villa Gobernador Gálvez fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad al Complejo Penitenciario Nº 11. Sobre él pesan sospechas en investigaciones vinculadas a organizaciones criminales y hechos de violencia que tuvieron fuerte impacto en Rosario.