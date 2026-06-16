En un operativo relámpago, un equipo de las las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) de la Policía de Santa Fe lograron detener este martes a Fernando Sebastián Vázquez, alias "El Narigón". El peligroso prófugo de 45 años fue atrapado en la localidad de Villa Gobernador Gálvez, en el sur provincial.
Cayó el “Narigón” Vázquez, uno de los más buscados de la provincia de Santa Fe
Se trata de un peligroso sujeto vinculado con “Los Menores”. Había una recompensa de 30 millones de pesos por datos que llevaran a su captura. Fue atrapado en Villa Gobernador Gálvez.
Vázquez no era un nombre más en las planillas policiales: integraba la lista de los criminales santafesinos más buscados.
Su nivel de peligrosidad civil y judicial era tal que el Gobierno santafesino mantenía activa una recompensa de 30 millones de pesos para quien aportara datos certeros que permitieran localizarlo.
Brazo armado
Sobre "El Narigón" pesaba un pedido de detención activo por una causa de homicidio.
Además, los investigadores lo señalan como uno de los presuntos sicarios al servicio de Lisandro “Limón” Contreras, uno de los líderes de la violenta organización criminal conocida como "La Banda de los Menores" (quien también fue arrestado recientemente).
Seguidilla
Con el arresto de Vázquez, el Ministerio de Seguridad provincial se anota el tercer éxito consecutivo en materia de capturas de alto perfil en poco más de una semana.
La caída del "Narigón" se suma a la de Andrés “Plin” Acosta, atrapado a la salida de un boliche en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a la de Samuel Elías Reyes, localizado y detenido en la provincia de Córdoba.
Con este triplete de arrestos, las fuerzas de seguridad provinciales y federales profundizan el desmantelamiento de las segundas líneas de las organizaciones que operan en la región.