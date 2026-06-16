Intencional

Sospechan que arrojaron bombas molotov para iniciar el incendio en la recicladora de plásticos

Los responsables de la planta afectada por el incendio en Menchaca y Espora creen que el fuego pudo haber sido provocado de manera intencional. Aseguran haber hallado restos de botellas que podrían ser compatibles con bombas molotov y lamentan pérdidas que todavía no lograron cuantificar.