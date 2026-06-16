Todavía con las manos ennegrecidas por el humo y los restos del material consumido por las llamas, uno de los responsables de la planta de reciclado ubicada en la esquina de Menchaca y Espora intentaba hoy dimensionar las consecuencias del incendio que durante la madrugada destruyó gran parte de la materia prima almacenada en el predio y provocó importantes pérdidas económicas.
Sospechan que arrojaron bombas molotov para iniciar el incendio en la recicladora de plásticos
Los responsables de la planta afectada por el incendio en Menchaca y Espora creen que el fuego pudo haber sido provocado de manera intencional. Aseguran haber hallado restos de botellas que podrían ser compatibles con bombas molotov y lamentan pérdidas que todavía no lograron cuantificar.
El siniestro se desató alrededor de las 2.30 y demandó más de tres horas de trabajo por parte de Bomberos Zapadores, Bomberos Voluntarios y personal policial. Las llamas avanzaron rápidamente sobre una gran cantidad de envases plásticos acopiados para reciclaje, generando una densa columna de humo visible desde distintos sectores de la ciudad.
De acuerdo con la información oficial, el fuego afectó por completo una superficie aproximada de 10 metros por 7 metros donde se almacenaba material destinado a su posterior procesamiento. No hubo personas lesionadas ni daños en edificaciones cercanas, aunque las pérdidas materiales fueron significativas.
Horas después del incendio, mientras los peritos y los investigadores intentaban establecer el origen del foco ígneo, desde la empresa afectada deslizaron una hipótesis inquietante: que el fuego pudo haber sido provocado de manera intencional.
"Encontramos botellas armadas"
"Por lo que vimos fue con intenciones. Encontramos varias botellas armadas, aparentemente tipo Molotov, y creemos que las arrojaron sobre el plástico", relató uno de los trabajadores mientras recorría el predio devastado.
Según explicó, el material acumulado actuó como un combustible de rápida propagación.
"Había mucho plástico para reciclar. Cuando el fuego tomó contacto con todo eso ya no hubo manera de frenarlo", señaló.
Siete años de trabajo
La planta funciona desde hace aproximadamente siete años en el lugar. Allí se recuperan residuos plásticos que luego son reutilizados para fabricar broches y perchas, además de proveer materia prima a otras industrias del sector.
Sus responsables aseguran que nunca habían atravesado una situación de semejante magnitud. "Hemos sufrido robos dos veces en todos estos años, pero algo así nunca. Ahora nos prendieron fuego todo", lamentó.
La dimensión de las pérdidas todavía no había sido calculada al momento de la entrevista. Sin embargo, los propietarios reconocieron que la destrucción de materia prima es considerable y que algunas máquinas también resultaron alcanzadas por las llamas.
"Una o dos máquinas se vieron afectadas. Otras pudimos salvarlas. Todavía no nos pusimos a hacer números porque estamos tratando de acomodar todo para poder volver a trabajar", explicó.
Volver a empezar
Lejos de detenerse en el impacto económico, los responsables del emprendimiento ya piensan en la reconstrucción. "No queda otra que seguir adelante. Tenemos que rehacer instalaciones eléctricas completas, volver a ordenar el predio y arrancar prácticamente desde cero", resumió el trabajador.
El incendio también reavivó viejos reclamos vinculados a la infraestructura urbana de la zona. Los vecinos aseguran que la falta de iluminación, el deterioro de las calles y diversos problemas de mantenimiento generan condiciones que favorecen hechos de inseguridad.
"Acá de noche es muy oscuro. Necesitamos más luminarias y más presencia. Frente al predio está el dispensario y también le roban constantemente", sostuvo.
Además, describió un escenario de dificultades cotidianas que se agrava durante los días de lluvia. "Cuando llueve esto se vuelve intransitable. No pueden entrar ambulancias, bomberos ni otros servicios. Hay pérdidas cloacales desde hace más de un mes y todavía no obtuvimos respuestas", agregó.
La investigación
Mientras tanto, la Justicia y los peritos especializados deberán determinar qué originó el fuego.
Por el momento no existe una conclusión oficial respecto de las causas del incendio. Sin embargo, la versión aportada por los damnificados forma parte de los elementos que podrían ser evaluados durante la investigación.
Lo cierto es que detrás de las imágenes del incendio quedó afectada una pequeña estructura productiva que desde hace años trabaja con materiales reciclables y genera actividad económica en un sector postergado de la ciudad.
Ahora, entre montañas de plástico reducido a cenizas, cables derretidos y maquinarias dañadas, sus responsables intentan recuperar la actividad y dejar atrás una madrugada que, según aseguran, les cambió el panorama de un momento para otro.