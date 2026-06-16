En Menchaca y Espora

Voraz incendio en una planta de reciclado de plásticos en Santa Fe

El siniestro se desató durante la madrugada en un predio ubicado en la esquina de Menchaca y Espora. Las llamas consumieron por completo una importante cantidad de envases plásticos acopiados para reciclaje y obligaron a desplegar un amplio operativo de bomberos.