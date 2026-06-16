Un importante incendio movilizó durante la madrugada del martes a distintas dotaciones de bomberos en el sector norte de la ciudad de Santa Fe, donde un foco ígneo de grandes dimensiones afectó material plástico acopiado dentro de un predio dedicado al reciclado.
Voraz incendio en una planta de reciclado de plásticos en Santa Fe
El siniestro se desató durante la madrugada en un predio ubicado en la esquina de Menchaca y Espora. Las llamas consumieron por completo una importante cantidad de envases plásticos acopiados para reciclaje y obligaron a desplegar un amplio operativo de bomberos.
El siniestro se registró alrededor de las 2.30 en la intersección de las calles Menchaca y Espora, lugar hasta donde acudió personal del Cuartel Zona Norte de la Agrupación Bomberos Zapadores (ABZ) Santa Fe tras recibir el aviso correspondiente.
Al arribar, los servidores públicos encontraron un proceso ígneo completamente desarrollado sobre una importante cantidad de envases plásticos almacenados a cielo abierto dentro de un establecimiento que se dedica al reciclado de ese tipo de materiales y a la fabricación de broches plásticos.
Lucha contra el fuego
Las llamas habían ganado rápidamente intensidad debido a las características altamente combustibles de los elementos involucrados, generando una densa columna de humo visible desde distintos puntos del sector norte de la capital provincial.
Los bomberos trabajaron durante varias horas para contener el avance del fuego y evitar que las llamas alcanzaran otras áreas del predio o construcciones cercanas. La tarea demandó un importante despliegue operativo y contó con el apoyo de una dotación del Cuartel Santa Fe, movilizada en la unidad 10377, además de efectivos pertenecientes al cuerpo de Bomberos Voluntarios.
Como consecuencia del accionar del fuego resultaron destruidos en su totalidad los envases plásticos que se encontraban acopiados en una superficie estimada en unos 10 metros de largo por 7 metros de ancho.
Sin heridos
Pese a la magnitud del incendio, fuentes oficiales señalaron que no se registraron personas lesionadas ni daños sobre edificaciones, circunstancia que fue destacada por los responsables del operativo una vez controlada la emergencia.
Durante las tareas también prestó colaboración personal del Comando Radioeléctrico, encargado de asegurar el perímetro y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.
Con el correr de las horas se hicieron presentes en el lugar autoridades de la Agrupación Bomberos Zapadores Santa Fe, entre ellas el subjefe de la repartición y el subjefe del Cuartel Zona Norte, quienes supervisaron las tareas desplegadas en el lugar.
Luego de más de tres horas de intenso trabajo, las dotaciones lograron extinguir por completo el foco ígneo y realizar las tareas de enfriamiento y verificación correspondientes, dando por finalizado el operativo alrededor de las 5.30.
Por el momento no trascendieron las causas que originaron el incendio, aspecto que será materia de las actuaciones posteriores.