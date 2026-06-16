Un operativo de emergencia se desplegó en el Río de la Plata luego de que cinco pescadores desaparecieran tras salir a navegar este domingo a bordo de una embarcación deportiva. La búsqueda está a cargo de personal de Prefectura Naval Argentina, que intensificó los rastrillajes por aire, agua y tierra para dar con el paradero de los tripulantes.
Río de la Plata: intensa búsqueda de cinco pescadores desaparecidos desde el domingo
La lancha “Chamigo-Ho” salió desde Hudson para una jornada de pejerrey y no regresó. Prefectura activó un operativo por aire, agua y tierra tras perder contacto con los tripulantes.
La lancha, identificada con el nombre “Chamigo-Ho”, había partido desde la costanera de Hudson, en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de realizar una jornada de pesca deportiva de pejerrey. Sin embargo, al finalizar el día no regresó al punto previsto, lo que generó preocupación entre sus familiares.
La lancha salió desde Hudson y no volvió
Según trascendió, los cinco hombres habían zarpado el domingo desde la costa de Hudson y, con el correr de las horas, dejaron de mantener contacto. Al llegar la noche y ante la falta de novedades, familiares advirtieron que ninguno de los ocupantes había regresado al lugar donde permanecían estacionados sus vehículos.
La embarcación contaba con elementos de seguridad obligatorios y equipos de comunicación. De acuerdo con la información disponible, tenía chalecos salvavidas, sistema de geolocalización GPS, bengalas de emergencia y radio VHF. Además, todos los ocupantes llevaban teléfonos celulares.
Quiénes son los pescadores
La denuncia por averiguación de paradero fue presentada por Ricardo Damián Koch, de 48 años, quien reportó la desaparición e identificó a dos de sus hermanos entre los tripulantes.
Uno de ellos es Carlos Kovach, de 60 años, de tez blanca, 1,89 metros de altura y contextura delgada. Según la descripción aportada, es semicalvo, tiene barba candado, ojos marrones y no presenta tatuajes ni piercings visibles.
También fue identificado Claudio Kovach, de 50 años, de tez blanca, con una altura de 1,79 metros y contextura delgada. Posee barba y tatuajes distintivos: un águila en uno de sus hombros y un tigre en el otro.
El conductor de la lancha fue identificado como Alejandro Boscardin, de 28 años. En tanto, los otros dos ocupantes aún no pudieron ser identificados oficialmente.
El operativo
Frente a la desaparición de la embarcación, Prefectura Naval puso en marcha un amplio operativo de búsqueda en distintos sectores del Río de la Plata.
Para el rastrillaje fueron desplegados un semirrígido, las embarcaciones GC-73 Cabo Corrientes y GC-75 Bahía Blanca, además del avión PA-62 y personal terrestre. La zona bajo revisión incluye la franja costera y el tramo comprendido entre el Puerto de Buenos Aires y la ciudad de La Plata.
Mientras tanto, familiares intentaron establecer contacto mediante la radiofrecuencia VHF, aunque hasta el momento no obtuvieron respuestas de parte de los tripulantes.
El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 4 de Berazategui, dirigida por la fiscal Silvia Noemí Borrone. La investigación fue caratulada como “averiguación de paradero”, mientras continúan las tareas para localizar a los cinco hombres desaparecidos.