En Jesús María

Encontraron "sana y salva" a Luciana, la adolescente que estaba desaparecida en Córdoba

Un megaoperativo que incluyó un helicóptero, un centenar de efectivos y la activación de la Alerta Sofía culminó con éxito. El ministro de Seguridad de la provincia confirmó el hallazgo de Luciana Aylén Barrios Alarcón y dio detalles al respecto.