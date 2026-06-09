La angustia que mantenía en vilo a la provincia de Córdoba y al país llegó a su fin. Luciana Aylén Barrios Alarcón, la adolescente de 15 años que había desaparecido en la localidad de Colonia Caroya —ubicada a unos 50 kilómetros de la capital cordobesa—, fue localizada sana y salva en Jesús María tras desplegarse un masivo operativo de rastrillaje.
Encontraron "sana y salva" a Luciana, la adolescente que estaba desaparecida en Córdoba
Un megaoperativo que incluyó un helicóptero, un centenar de efectivos y la activación de la Alerta Sofía culminó con éxito. El ministro de Seguridad de la provincia confirmó el hallazgo de Luciana Aylén Barrios Alarcón y dio detalles al respecto.
La joven era buscada intensamente luego de que su madre radicara la denuncia al percatarse de que no había regresado a su hogar tras salir del colegio. La gravedad de la situación derivó en la inmediata activación de la "Alerta Sofía", el protocolo nacional de emergencia para la búsqueda de menores en peligro inminente.
“Está sana, salva y con su mamá. Fue encontrada en Jesús María”, comentó el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros en diálogo con la prensa y agregó que actualmente "se está realizando chequeos médicos".
Un despliegue policial sin precedentes en la región
La investigación, coordinada por la Fiscalía de Instrucción de Jesús María, movilizó a casi un centenar de efectivos policiales, más de 20 patrulleros y un helicóptero de las fuerzas de seguridad. Los rastrillajes se concentraron tanto en la zona urbana como en los sectores rurales de Colonia Caroya, buscando contrarreloj algún indicio sobre el paradero de la menor.
Además del personal de la Departamental Colón, en los operativos intervinieron dotaciones de Bomberos Voluntarios de diversas localidades de la zona, especialistas del Departamento Unidades de Alto Riesgo (DUAR), Unidades Especiales y la Dirección General de Investigaciones Criminales (DGIC) de la Policía de Córdoba.
Confirmación oficial y alivio comunitario
El desenlace positivo fue confirmado de primera mano por el ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, a través de sus canales oficiales.
"ENCONTRAMOS A LUCIANA SANA Y SALVA. La Fiscalía de Jesús María dará detalles de la causa judicial", expresó el funcionario, quien además hizo extensivo un agradecimiento especial al Ministerio Público Fiscal (MPF) y a toda la comunidad de Colonia Caroya y Jesús María por su colaboración durante las horas de máxima tensión.
Para aportar mayor claridad sobre las circunstancias del hallazgo y el estado actual de la menor, las autoridades de la cartera de Seguridad e integrantes de la fiscalía interviniente brindarán una conferencia de prensa en la comisaría local en los próximos minutos.
Este caso vuelve a poner de manifiesto la vital importancia de la activación temprana de los protocolos de búsqueda como la Alerta Sofía y la articulación inmediata entre las fuerzas policiales, la Justicia y la propia comunidad. La rápida respuesta en Colonia Caroya evitó lo que podría haber sido una tragedia, devolviendo la tranquilidad a una familia y a toda una provincia que seguía el minuto a minuto con el corazón en la boca.