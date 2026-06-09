La investigación por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba sumó un nuevo avance en las últimas horas con la detención de una tercera persona vinculada a la causa. Se trata de Soledad Andreani, acusada de encubrimiento agravado, el mismo delito que enfrenta Osvaldo Fassetta. En tanto, Claudio Gabriel Barrelier continúa señalado como el principal acusado del crimen.
Qué rol habría cumplido cada detenido en el crimen de Agostina Vega
La causa por el femicidio de la menor en Córdoba sumó una tercera acusada mientras la fiscalía intenta reconstruir cómo habría actuado cada implicado y qué pruebas pudieron ocultarse.
Para la fiscalía, cada uno de los implicados habría tenido un rol dentro del caso y consideran que Barrelier no habría actuado solo en el femicidio.
La nueva detención
Soledad Andreani, ex pareja de Barrelier, quedó detenida bajo sospecha de haber colaborado en el encubrimiento del hecho. Según la acusación, la mujer le habría prestado un automóvil Ford Ka negro, vehículo que habría sido utilizado para trasladar el cuerpo de Agostina hasta un descampado.
Además, los investigadores sostienen que Andreani habría lavado el auto luego de que el acusado se lo devolviera, una acción que ahora forma parte de las pruebas analizadas por la Justicia.
Su abogada defensora, Marina Romano, habló con los medios tras concretarse la detención y aseguró: “Tomé contacto con mi clienta y en este momento está colapsada, en un estado de shock”.
Respecto de la imputación, la letrada señaló que aguardará el acceso a la evidencia judicial. “Todas las pruebas me las van a tener que poner a disposición al momento de que se formalice la acusación. Mientras tanto, voy a aceptar el cargo y evaluar posibles nulidades”, expresó.
El rol de los otros acusados
En el expediente también figura Osvaldo Fassetta, imputado por encubrimiento agravado. De acuerdo con la investigación, conoce a Barrelier desde hace pocos meses y residía en el mismo domicilio que el ex empleado municipal.
Los investigadores sospechan que habría participado ocultando pruebas consideradas relevantes para el avance de la causa.
Por su parte, Barrelier fue dado de alta médica, permanece en buen estado de salud y pidió volver a declarar ante el fiscal Raúl Garzón, quien encabeza la investigación.
Qué puede pasar en las próximas horas
La causa continúa bajo secreto de sumario, por lo que aún no trascendieron detalles completos de las pruebas reunidas por la fiscalía.
Sin embargo, las próximas horas serán determinantes para conocer si se concretan nuevas detenciones o si se revelan detalles de las indagatorias de los acusados.
En la misma línea, el abogado de Fassetta, Eduardo Javier Medina Allende, indicó que espera la declaración de su defendido para definir la estrategia judicial y los pasos a seguir dentro del expediente.