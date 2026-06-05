El Gobierno nacional oficializó una recompensa de $10.000.000 para quienes aporten información que permita encontrar a Axel Alejandro González, el joven de 21 años desaparecido desde el 17 de mayo en la localidad chaqueña de Fontana.
Ofrecen $10 millones de recompensa para encontrar a un joven desaparecido en Chaco
La medida publicada en el Boletín Oficial busca sumar información clave sobre el paradero de Axel González, de 21 años, visto por última vez el 17 de mayo tras salir de su casa en Fontana.
La medida fue publicada en el Boletín Oficial por el Ministerio de Seguridad Nacional y busca fortalecer la investigación sobre el paradero del joven, visto por última vez cuando salió de su casa para encontrarse con su ex pareja.
La recompensa
De acuerdo con la resolución oficial, la suma de $10 millones será destinada a aquellas personas que, sin haber participado en hechos delictivos vinculados al caso, puedan brindar información útil para localizar a Axel Alejandro González.
El documento señala que el joven fue visto por última vez el 17 de mayo de 2026, alrededor de las 2 de la madrugada, en el barrio Anunciación de Fontana, provincia del Chaco.
Las autoridades indicaron además que quienes tengan datos relevantes pueden comunicarse con el Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, mediante la línea gratuita 134.
La resolución lleva la firma de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
Cómo avanza la investigación
La incorporación del caso al Programa Fondo Permanente de Recompensas se concretó luego de una gestión impulsada por el Ministerio de Seguridad del Chaco, encabezado por Hugo Matkovich.
El pedido había sido presentado el 2 de junio a partir de un requerimiento formulado por el Ministerio Público Fiscal provincial, con el objetivo de sumar herramientas a la búsqueda y reforzar las tareas investigativas.
Desde la desaparición del joven, familiares y fuerzas de seguridad desplegaron distintos operativos en Fontana y en sectores cercanos al riacho Arazá, una de las zonas rastrilladas durante los procedimientos.
Los detenidos en la causa
Con el avance de la investigación fueron detenidas siete personas sospechadas de tener algún tipo de vinculación con el caso.
Entre ellas se encuentran Lorena Rosario Gómez, ex novia del joven; Antonio Ramón Gómez, ex suegro de Axel; y Sergio Gómez, ex cuñado. También quedaron involucrados Agustín Ariel Pucheta, ex boxeador señalado por presuntamente desviar la investigación; Leonardo Nicolás Silva; Omar Antonio Iñíguez y Ariel Esteban Lázaro.
La Justicia continúa reuniendo pruebas para esclarecer qué ocurrió con Axel González y determinar las responsabilidades de las personas investigadas.