La investigación por el crimen de Agostina Vega continúa avanzando con nuevas pericias y reconstrucciones que buscan establecer con precisión qué ocurrió después del asesinato de la adolescente de 14 años en la ciudad de Córdoba.
Caso Agostina Vega: la Justicia investiga si el cuerpo fue trasladado a otro lugar antes de ser abandonado
La fiscalía profundiza la reconstrucción de las últimas horas de la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba. Los investigadores analizan nuevas evidencias que apuntan a que el cuerpo no habría sido llevado directamente desde la casa del principal acusado hasta el descampado donde fue encontrado.
En las últimas horas, fuentes vinculadas a la causa señalaron que una de las principales hipótesis bajo análisis es que el cuerpo de la víctima habría sido trasladado desde la vivienda de Claudio Gabriel Barrelier hacia otro sitio antes de ser finalmente abandonado en el descampado de barrio Ampliación Ferreyra, donde fue hallado días después. Se trata de una línea investigativa que aún debe ser corroborada con pruebas periciales y testimoniales.
La reconstrucción que realiza la fiscalía
El fiscal Raúl Garzón y su equipo trabajan sobre distintos elementos probatorios obtenidos durante los allanamientos y las pericias realizadas desde que se confirmó el hallazgo del cuerpo de Agostina.
La principal sospecha es que el homicidio ocurrió en la vivienda de Barrelier, ubicada en la calle Juan del Campillo, aunque los investigadores consideran que el posterior desmembramiento no se habría concretado en ese lugar.
La hipótesis surge, entre otros aspectos, del análisis de las manchas de sangre encontradas en el domicilio.
Según fuentes de la investigación citadas por Noticias Argentinas, la cantidad detectada no sería compatible con una maniobra de esas características, lo que abrió la posibilidad de que el cuerpo haya sido llevado posteriormente a otro sitio antes de ser descartado en el predio donde finalmente fue encontrado.
En ese contexto, los investigadores analizan si el traslado pudo haberse realizado hasta un sector conocido como Villa Los Galpones, donde eventualmente se habrían llevado adelante otras maniobras para ocultar el crimen. Esa posibilidad forma parte de las líneas de investigación abiertas y, por el momento, no cuenta con confirmación judicial definitiva.
Otra de las pistas que intenta reconstruir la fiscalía es la posible participación de terceras personas después del homicidio.
Entre los nombres que surgieron durante la investigación aparece el de un hombre conocido por el apodo de "el doctor" o "el cirujano", cuya eventual vinculación con los hechos posteriores al crimen está siendo analizada por los investigadores. Hasta el momento no existen imputaciones contra esa persona ni contra otros posibles involucrados.
Las pruebas que fortalecen la investigación
Mientras la causa avanza, las cámaras de seguridad continúan siendo uno de los principales elementos de prueba.
Días atrás trascendieron imágenes que muestran un Ford Ka negro, conducido por Barrelier, ingresando al descampado de aproximadamente 200 hectáreas ubicado en barrio Ampliación Ferreyra, al sur de la ciudad de Córdoba. Ese mismo lugar fue posteriormente escenario del hallazgo de los restos de Agostina.
El automóvil pertenece a una conocida del acusado, quien declaró ante la Justicia que Barrelier le pidió prestado el vehículo argumentando que necesitaba realizar unos trabajos.
De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, el lunes posterior a la desaparición de la adolescente el sospechoso cargó baldes de pintura de 20 litros en ese auto y se dirigió hacia la zona donde más tarde sería encontrado el cuerpo. Ese recorrido quedó registrado por cámaras de vigilancia y pasó a integrar el expediente judicial.
Los peritajes también incluyen el análisis de teléfonos celulares, registros de geolocalización, testimonios y estudios forenses realizados tanto en la vivienda del acusado como sobre distintos elementos secuestrados durante los procedimientos. El objetivo es reconstruir con la mayor precisión posible la secuencia de hechos y determinar si existieron maniobras destinadas a ocultar evidencias o facilitar el traslado del cuerpo.
Agostina Vega había desaparecido el 23 de mayo, luego de dirigirse hacia la vivienda de Barrelier, quien mantenía una relación sentimental con la madre de la adolescente.
Tras varios días de búsqueda, sus restos fueron encontrados en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra. Desde entonces, la investigación derivó en la detención del hombre, quien permanece imputado mientras la Justicia continúa reuniendo pruebas para esclarecer completamente el caso.
Por el momento, la fiscalía mantiene abiertas distintas hipótesis sobre lo ocurrido entre el momento del homicidio y el abandono del cuerpo. Los investigadores buscan establecer con precisión el recorrido realizado por el acusado, verificar si hubo más de un lugar utilizado durante esas horas y determinar si otras personas pudieron haber colaborado en las maniobras posteriores al crimen.
Todas esas líneas continúan bajo investigación y serán definidas a medida que se incorporen nuevas pruebas al expediente.