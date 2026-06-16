Crimen en Córdoba

Caso Agostina Vega: la Justicia investiga si el cuerpo fue trasladado a otro lugar antes de ser abandonado

La fiscalía profundiza la reconstrucción de las últimas horas de la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba. Los investigadores analizan nuevas evidencias que apuntan a que el cuerpo no habría sido llevado directamente desde la casa del principal acusado hasta el descampado donde fue encontrado.