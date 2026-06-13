La investigación por el brutal femicidio de Agostina Vega en la provincia de Córdoba incorporó un nuevo elemento probatorio que podría resultar determinante para el avance de la causa.
Caso Agostina Vega: qué dice el audio que podría ser decisivo en la causa
Una grabación difundida recientemente expone detalles de las horas posteriores a la desaparición de la adolescente de 14 años y refuerza las sospechas judiciales.
En las últimas horas trascendió un mensaje de audio enviado por Melisa Heredia, madre de la adolescente, apenas después de que se perdiera el rastro de la menor. La grabación apunta de manera directa contra Claudio Barrelier, principal acusado del crimen.
“No la vio más nadie, gordo. Él fue el único que la vio. Nadie más la vio, ni siquiera los amigos, nada”, expresa Heredia con evidente desesperación en el audio. Luego, agrega un dato que reforzaría las sospechas sobre el imputado: “Y ella a las amigas les dijo que se iba a la casa de mi novio para hacerme un regalo sorpresa. Obviamente es él”.
Clave en la causa
En el registro sonoro, la madre de Agostina también reconstruye el momento en que comenzaron las alarmas dentro del entorno familiar al advertir la ausencia de la adolescente. Según relató, intentó comunicarse con su hija sin éxito.
“Cuando yo me doy cuenta de que no está mi hija, la llamo por teléfono y ahí nomás se lo apagaron”, señaló Heredia en el mensaje. Además, precisó el horario en el que se perdió contacto con la joven: “Desde las 22:30 de la noche del sábado que mi hija no aparece”.
La aparición pública de este material suma un nuevo elemento al expediente judicial, en una investigación que continúa bajo estricta reserva mientras avanzan distintas pericias.
Las dudas sobre el vínculo
La difusión del audio volvió a poner el foco sobre la relación que existía entre Agostina Vega y Claudio Barrelier, un aspecto que generó interrogantes desde el inicio de la investigación.
En el mensaje, Heredia afirma de manera explícita que la adolescente se refería al acusado como “su novio”. Sin embargo, en declaraciones anteriores, la propia madre había manifestado que el vínculo sentimental habría ocurrido años atrás y que, al momento del hecho, ambos mantenían únicamente una relación de amistad.
Mientras tanto, el panorama judicial de Barrelier atraviesa una etapa relevante. El principal acusado, señalado por la fiscalía como presunto autor del abuso, femicidio por asfixia y posterior descuartizamiento de la adolescente, solicitó ampliar su declaración una vez recibida el alta médica.
La nueva comparecencia ante el fiscal podría aportar elementos de relevancia para el expediente.
La presunta red de encubrimiento
Para el Ministerio Público Fiscal, el hecho no habría sido cometido de manera aislada. La hipótesis de la investigación sostiene que existió una estructura de colaboración posterior destinada a ocultar evidencias y encubrir el crimen, luego de que el cuerpo de la joven fuera encontrado en un descampado.
En ese contexto, otros dos sospechosos permanecen detenidos con prisión preventiva y enfrentan acusaciones concretas.
Por un lado, Soledad Andreani está imputada por haber facilitado a Barrelier un Ford Ka negro, vehículo que, según los investigadores, habría sido utilizado para trasladar los restos de la víctima. Además, se sospecha que posteriormente lavó el automóvil con el objetivo de eliminar posibles rastros biológicos.
Por otro, Osvaldo Fassetta, quien convivía con Barrelier desde hacía algunos meses, está acusado de haber participado activamente en el ocultamiento de pruebas consideradas fundamentales para el esclarecimiento del caso.
La causa continúa bajo secreto de sumario mientras peritos analizan las declaraciones, los dispositivos tecnológicos secuestrados y otros elementos probatorios para establecer si existieron más involucrados en el entramado criminal.