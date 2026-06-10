La vivienda de Claudio Barrelier, principal acusado por el femicidio de la adolescente Agostina Vega en Córdoba, permanece bajo custodia policial luego de que se registraran amenazas que encendieron las alarmas en el barrio.
Custodian la casa de Barrelier por amenazas de incendio tras el crimen de Agostina Vega
En las últimas horas, se desplegó un operativo policial en una vivienda del barrio con vigilancia permanente y cierre de la cuadra ante posibles incidentes en la zona.
El operativo de seguridad se concentra en el domicilio ubicado sobre la calle Campillo al 800, donde la presencia de efectivos llamó la atención de los vecinos, ya que se trata de una medida que no era habitual fuera de los procedimientos judiciales.
Amenazas
Según la información conocida, en las últimas horas habrían circulado intimidaciones que incluían la posibilidad de incendiar la vivienda del acusado como represalia por el crimen.
Ante ese escenario, la Policía de Córdoba dispuso el cierre de la cuadra al tránsito y reforzó la custodia en el lugar, con el objetivo de prevenir posibles ataques y garantizar la seguridad en la zona.
Preservación de la vivienda
El operativo también busca resguardar el inmueble para evitar daños y posibles alteraciones que puedan afectar la investigación judicial en curso.
Asimismo, las autoridades apuntan a proteger a los vecinos, en un contexto de fuerte conmoción social por el caso que investiga el femicidio de Agostina Vega.
El enojo de los abogados
En paralelo al operativo policial, los abogados del padre de Agostina manifestaron su enojo con Soledad Andreani, la última detenida en la causa por encubrimiento.
Los letrados fueron contundentes al señalar que “no es ninguna víctima y queremos que pague”, y además sostuvieron que Andreani “mintió descaradamente” y que “cubría y direccionaba la investigación”.