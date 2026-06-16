Santa Fe

Conflicto por una vivienda terminó con tres aprehendidos y el secuestro de armas

Un conflicto relacionado con la posesión de un inmueble derivó en una intervención policial en Alfonsina Storni al 6700. Tras la denuncia de una mujer que aseguró haber sido amenazada con armas, los agentes secuestraron dos armas de fuego y dos armas blancas.