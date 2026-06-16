Un conflicto vecinal originado por la posesión de una vivienda derivó en un procedimiento policial que culminó con tres personas aprehendidas y el secuestro de armas de fuego y armas blancas, en un hecho ocurrido durante la noche del martes en el norte de la ciudad de Santa Fe.
Conflicto por una vivienda terminó con tres aprehendidos y el secuestro de armas
Un conflicto relacionado con la posesión de un inmueble derivó en una intervención policial en Alfonsina Storni al 6700. Tras la denuncia de una mujer que aseguró haber sido amenazada con armas, los agentes secuestraron dos armas de fuego y dos armas blancas.
La intervención estuvo a cargo de efectivos del Comando Radioeléctrico, quienes acudieron a inmediaciones de Alfonsina Storni al 6700 tras un requerimiento ingresado a la Central de Emergencias 911.
Problemas de vieja data
Según trascendió de fuentes policiales, al arribar al lugar los uniformados se entrevistaron con una mujer de 42 años, quien relató que mantiene desde hace tiempo diferencias con vecinos a raíz de la posesión de un inmueble ubicado en la zona.
La denunciante explicó que momentos antes se había producido una primera actuación policial destinada a mediar entre las partes involucradas. Sin embargo, lejos de desactivarse el conflicto, la situación habría escalado minutos después.
Siempre de acuerdo con el relato brindado por la mujer, un hombre y una mujer se presentaron posteriormente en el lugar y la habrían amenazado mientras exhibían armas, circunstancia que motivó un nuevo pedido de intervención policial.
Con los datos obtenidos durante las entrevistas, los agentes realizaron averiguaciones y una verificación en el domicilio señalado por la denunciante. Como resultado de esas diligencias, lograron secuestrar dos armas de fuego y dos armas blancas que quedaron a disposición de la Justicia para las pericias correspondientes.
En sede policial
El operativo concluyó con la aprehensión de tres personas: dos hombres de 38 y 40 años y una mujer de 22. Los involucrados fueron trasladados a la Comisaría 8ª, donde se realizaron las actuaciones de rigor.
Por estas horas, la investigación continúa bajo las directivas de la autoridad judicial competente, que deberá determinar las responsabilidades de cada uno de los implicados y el origen de las armas secuestradas.
Fuentes consultadas indicaron que el conflicto tendría como trasfondo una disputa vinculada a la ocupación o tenencia de una propiedad, aunque ese aspecto también forma parte de las actuaciones que se encuentran en curso.