Las primeras pericias realizadas en una vivienda de General Lagos, donde fueron hallados sin vida un hombre de 46 años y sus dos hijos, de 4 y 10 años, confirmaron que las tres víctimas fallecieron “producto de una intoxicación con monóxido de carbono, que había sido de forma intencional y deliberada, propagada en el ambiente con una serie de artefactos, especialmente preparados y adaptados justamente para proliferar este gas tóxico en el ambiente”.
Horror en General Lagos: “La intoxicación con monóxido de carbono fue intencional y deliberada”
Así lo indicó el fiscal a cargo de la investigación por la muerte de un hombre de 46 años y sus hijos de 10 y 4, ocurrida el lunes 15 en esa localidad del departamento Rosario.
Así lo reveló este martes el fiscal Franco Tassini, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas (UVAL) de la Fiscalía Regional 2, en referencia al dramático episodio registrado casi 24 horas antes en una vivienda ubicada en España al 900 de esa localidad, ubicada unos 30 kilómetros al sudeste de Rosario.
El fiscal mencionó además que el ambiente donde fueron hallados los cuerpos “había sido cerrado de forma hermética para impedir que el monóxido saliera, y lograr justamente esto, la contaminación del mismo y la muerte por intoxicación y envenenamiento”. También señaló que se encontró una nota redactada por el padre, donde “anunciaba y adelantaba lo que estaba a punto de hacer, que era justamente atentar contra la vida de sus hijos y, acto seguido, suicidarse”.
Los cuerpos habían sido hallados pasado el mediodía del lunes 15, luego que una mujer de 44 años se comunicara al 911 para contar que no podía dar con sus hijos Gianluca, de 10 y Giulia, 4 años, que se los había llevado su ex pareja (identificado como Horacio Colombo, de 46 años, que tenía restricción de acercamiento desde fines de febrero pasado), que el hombre no atendía su celular y que la ubicación del teléfono del mayor de sus hijos marcaba que estaba en el domicilio de su ex, ubicado en España al 900 de General Lagos.
Ante esto, personal policial fue hasta el lugar y, junto a un allegado de Horacio, ingresaron por la parte posterior a la vivienda, ya que la puerta principal estaba cerrada. Desde el fondo vieron que en una habitación estaban el hombre y los dos niños, aparentemente sin vida.
Un rato más tarde llegó hasta la vivienda personal del Sies, que constató el fallecimiento de las tres víctimas por asfixia por monóxido de carbono. Personal de la Policía de Investigaciones halló dispositivos que habían sido adaptados para que el material que hacía la combustión no generara llama, provocara que se mantuviera incandescente, consumiera oxígeno y propagara el monóxido de carbono que respiraron las 3 víctimas en un ambiente que fue cerrado de manera intencional.