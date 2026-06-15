Una trágica escena conmocionó este lunes al mediodía a la localidad de General Lagos, ubicada en el departamento Rosario. Un hombre de 46 años y sus dos hijos, de 4 y 10 años, fueron encontrados sin vida en el interior de una vivienda.
Investigan la muerte de un padre y sus dos hijos en el sur de Santa Fe
Un hombre de 46 años y sus dos hijos, de 4 y 10 años, fueron hallados sin vida este lunes en el interior de una vivienda. La madre de los menores había pedido ayuda a la Policía al no poder comunicarse con ellos desde el viernes. Interviene Fiscalía.
La Fiscalía y la Policía del departamento Rosario preservaron el lugar e iniciaron las primeras tareas investigativas bajo la hipótesis de un presunto doble crimen seguido de suicidio.
El hallazgo se produjo luego de que la madre de los menores se presentara ante las autoridades policiales de la Subcomisaría 13ª. Según su declaración, no lograba establecer comunicación con su ex pareja desde el pasado viernes, lo que motivó la solicitud de una verificación en el domicilio del hombre.
Ante la falta de respuesta en los ingresos principales de la casa, el personal policial debió acceder al patio y al interior del inmueble a través de una propiedad lindera. Una vez dentro, los uniformados constataron el fallecimiento de los tres ocupantes.
Indicios de muertes violentas
El fiscal de la Unidad de Homicidios Dolosos de Rosario, Franco Tassini, se trasladó hasta el lugar del hecho para coordinar el trabajo de los peritos de la Policía de Investigaciones (PDI) y la recolección de testimonios. Las primeras pericias médicas y oculares realizadas en la escena señalaron que los tres cuerpos presentaban signos de una muerte violenta.
De acuerdo con fuentes policiales vinculadas al caso, en las habitaciones se detectaron elementos materiales que sugieren una intervención intencional por parte del adulto en los fallecimientos de los niños de 4 y 10 años.
No obstante, las autoridades judiciales aguardan los resultados correspondientes de las autopsias en el Instituto Médico Legal de Rosario para determinar con exactitud la mecánica y la causa de los decesos.
Restricciones previas
En el marco de las tareas de campo y las entrevistas vecinales en la cuadra donde se registró el episodio, trascendió que el hombre se encontraba separado de la madre de las víctimas.
Testigos de la zona señalaron que sobre el presunto agresor pesaba una restricción de acercamiento vigente hacia la mujer por situaciones previas y que existían antecedentes de amenazas de autolesión, datos que la Fiscalía busca corroborar mediante los registros de denuncias previas en los tribunales de la región.
El perímetro de la vivienda quedó resguardado por las fuerzas de seguridad provinciales para permitir el levantamiento de rastros, mientras se tramitan las medidas de contención psicológica para los familiares de los menores.