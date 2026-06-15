General Lagos

Investigan la muerte de un padre y sus dos hijos en el sur de Santa Fe

Un hombre de 46 años y sus dos hijos, de 4 y 10 años, fueron hallados sin vida este lunes en el interior de una vivienda. La madre de los menores había pedido ayuda a la Policía al no poder comunicarse con ellos desde el viernes. Interviene Fiscalía.