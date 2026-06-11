Jonatan Espinoza fue imputado este jueves como autor de tentativa de robo calificado por efracción y por tratarse de un miembro de una fuerza de seguridad. La audiencia se realizó durante la siesta, en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.
Imputaron por tentativa de robo calificado al policía baleado en barrio Nueva Esperanza
Se llama Jonatan Espinoza, tiene 33 años y se encontraba de franco cuando ocurrió el hecho. Ya fue dado de alta y estuvo presente en la audiencia, realizada este martes en los tribunales de la capital provincial.
El hecho investigado ocurrió a primera hora de la mañana del pasado lunes en barrio Nueva Esperanza, en la zona norte de la capital provincial.
Espinoza tiene 33 años y era parte de la policía de la provincia. Según pudo saberse, estaba asignado a la Sección Canes de Rosario, donde cumplía “tareas diferenciadas” (le habían quitado su pistola reglamentaria) por un grave incidente que se investiga en el sur provincial.
Este hombre, que vive en Santa Fe, estaba de franco el lunes. Trascendió que regresaba a su casa luego de participar de una fiesta cuando irrumpió en el domicilio de dos hombres, padre e hijo, en la cuadra de calle Almonacid al 4500.
Espinoza vulneró una reja y luego rompió la cerradura de la puerta de entrada a la vivienda.
Atrapado
H. R., que dormía con su padre, se despertó por los ruidos y rápidamente enfrentó al intruso. El dueño de casa forcejeó con él y lo puso en fuga, mientras le disparaba con un revólver calibre .38 de su propiedad.
Con un balazo en un hombro y otro en una pierna, Espinoza fue alcanzado por el padre de H. R. (ambos se llaman igual) y otro familiar, en la cuadra de calle Europa al 8400.
Allí lo retuvieron hasta que llegó un patrullero del Comando Radioeléctrico, alertado por la Central de Emegencias 911.
El herido no sufrió lesiones de consideración y fue dado de alta después de ser asistido en el Hospital Cullen.
Por este motivo, pudo estar presente en la audiencia realizada este jueves, después de las 14, en los tribunales de la capital provincial. El acto fue presidido por el juez Sergio Carraro.
Cautelar
El fiscal del caso, Ignacio Lascurain ya adelantó que solicitará la prisión preventiva para el imputado y la audiencia de medidas cautelares se llevaría a cabo el próximo martes.
En tanto, H. R., el dueño de casa, fue detenido el día del hecho y enfrenta otro proceso paralelo porque no tenía ningún tipo de documentación para tener ni para utilizar el arma de fuego. En esa causa, que está en manos del fiscal Estanislao Giavedoni, el pasado miércoles recuperó la libertad.