Santa Fe

Un policía en disponibilidad terminó baleado tras un presunto intento de robo en Nueva Esperanza

El hombre, de 33 años y perteneciente a la Sección Canes de Rosario, sufrió heridas de arma de fuego en una mano, un glúteo y un roce de proyectil en la cabeza. La investigación intenta determinar cómo se produjo el episodio ocurrido frente a una vivienda de calle Europa al 8400.