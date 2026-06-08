Un confuso y delicado episodio ocurrido durante la mañana de este lunes en barrio Nueva Esperanza dejó como saldo a un hombre herido de arma de fuego. Sin embargo, lo que convirtió el caso en un hecho de singular relevancia fue la identidad del lesionado: se trata de un efectivo policial que actualmente se encuentra en situación de disponibilidad.
Un policía en disponibilidad terminó baleado tras un presunto intento de robo en Nueva Esperanza
El hombre, de 33 años y perteneciente a la Sección Canes de Rosario, sufrió heridas de arma de fuego en una mano, un glúteo y un roce de proyectil en la cabeza. La investigación intenta determinar cómo se produjo el episodio ocurrido frente a una vivienda de calle Europa al 8400.
El incidente tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre calle Europa al 8400, casi en su intersección con Gorriti, en el extremo norte de la ciudad. Desde las primeras horas de la mañana, una importante presencia policial se desplegó en la zona mientras los investigadores intentaban reconstruir la secuencia de los acontecimientos.
De acuerdo con la información preliminar, todo comenzó alrededor de las 7.04 cuando la Central de Emergencias recibió un aviso alertando sobre disparos de arma de fuego contra una persona.
Al arribar al lugar, los uniformados encontraron a un hombre de 33 años con heridas de bala en distintas partes del cuerpo. La víctima presentaba lesiones en una mano, en un glúteo y un roce de proyectil en la cabeza, esta última considerada la más delicada aunque sin riesgo inminente para su vida.
Fuentes policiales señalaron que el herido (identificado como J. A. E.) es un oficial perteneciente a la Sección Canes de Rosario, quien actualmente se encuentra en disponibilidad, situación administrativa que implica que no presta funciones operativas mientras se resuelve una cuestión interna o disciplinaria.
Las primeras averiguaciones indican que el hombre habría intentado ingresar a una vivienda con aparentes fines de robo. En circunstancias que aún son materia de investigación, terminó siendo herido de arma de fuego.
Con lo aportado por los transeúntes agentes del Comando Radioeléctrico dieron con el autor de los disparos, procediendo a la aprehensión del mismo y el secuestro de arma de un arma de fuego tipo revólver calibre .38 largo. o nto el herido fue identificado como J. A. E. Imputado
Vecinos y tensión en la madrugada
El episodio generó conmoción entre los habitantes del sector. Un vecino relató que cerca de las 6 de la mañana escuchó gritos y ruidos provenientes de la calle.
"Se escuchaban disturbios. Cuando salí vi que varias personas tenían reducido a un hombre que estaba tirado en el suelo y sangrando. Después llegaron los patrulleros y las ambulancias", comentó.
Ese testimonio coincide con otras versiones recogidas en el lugar, las cuales señalan que algunos vecinos habrían intervenido luego de advertir movimientos sospechosos en el inmueble.
No obstante, por el momento los investigadores mantienen prudencia respecto de las circunstancias exactas en las que se produjeron los disparos y quién o quiénes efectuaron los mismos.
Investigación en marcha
La causa quedó en manos de la Justicia, que ordenó las primeras medidas de rigor para esclarecer el hecho.
Entre las tareas previstas figuran el relevamiento de la escena, la búsqueda de registros de cámaras de vigilancia, la toma de testimonios y el secuestro de elementos que permitan determinar cómo se desarrolló la secuencia.
Uno de los puntos centrales de la investigación será establecer si efectivamente existió un intento de robo, quién disparó contra el policía y en qué contexto se produjo el enfrentamiento.
Mientras tanto, el hombre permanece internado en el hospital José María Cullen, donde recibió asistencia médica por las heridas sufridas.
Por estas horas, el caso presenta numerosos interrogantes abiertos. Lo único confirmado es que un efectivo policial en disponibilidad terminó baleado frente a una vivienda de barrio Nueva Esperanza, en un episodio que aún dista de estar completamente esclarecido.
La versión de un vecino
En diálogo con El Litoral un vecino relató que todo ocurrió "entre las 6, 6:30 de la mañana. Sentí el ruido, salí a ver y lo tenían reducido al muchacho. Después se lo llevó la ambulancia. Había un charco de sangre sobre la vereda."
"Se escucharon disparos pero no sé quién tiró. Dicen que entró a la casa. Pasó por la pieza de los chicos, dicen eso, pero no sé. Eso es lo que yo escuché de otros vecinos. Al filnal fue reducido por vecinos. La policía llegó enseguida"
obre la situación del barrio sostuvo que "es normal. Dentro de todo no pasas muy seguido esas cosas. Pero tranquilo, por lo menos. Yo en 28 años que vivo acá nunca me pasó nada. Lo que sí vemos que varias casas tienen monitoreo, cámaras de seguridad. Algunas sí, otras no", culminó.