Tribunales Santa Fe

Aumentaron a perpetua la pena para el autor del femicidio vinculado de Nicolás Mosconi

Se trata de Tomás Mauricio Esquivel, de 22 años, quien además intentó matar a otro hombre. El tribunal de la Alzada hizo lugar a lo solicitado por el fiscal Matías Broggi. Los dos hechos delictivos tuvieron lugar en el barrio Alto Verde.