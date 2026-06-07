Un tribunal de segunda instancia confirmó la condena y aumentó a prisión perpetua la pena impuesta al hombre que en 2022 cometió el femicidio vinculado de Nicolás Mosconi en la ciudad de Santa Fe. Se trata de Tomás Mauricio Esquivel, de 22 años, quien además es autor de una tentativa de homicidio en perjuicio de otra persona.
Aumentaron a perpetua la pena para el autor del femicidio vinculado de Nicolás Mosconi
Se trata de Tomás Mauricio Esquivel, de 22 años, quien además intentó matar a otro hombre. El tribunal de la Alzada hizo lugar a lo solicitado por el fiscal Matías Broggi. Los dos hechos delictivos tuvieron lugar en el barrio Alto Verde.
Los camaristas que ratificaron la sentencia condenatoria son Jorge Andrés (presidente), Fernando Gentile Bersano y Bruno Netri. La audiencia de apelación se desarrolló en los tribunales de la capital provincial.
El fiscal que investigó lo sucedido y representó al MPA en las diferentes etapas del proceso judicial es Matías Broggi. “En primera instancia, Esquivel había sido condenado a 16 años de prisión y el femicidio vinculado de Mosconi había sido considerado un homicidio simple porque el tribunal entendió que no había un móvil de género”, explicó el fiscal.
“El agresor creía que la víctima era la actual pareja de una mujer con la que él había mantenido una relación y lo mató para que ella sufra”, remarcó Broggi y añadió que “ahora, la Cámara cambió la calificación penal y dispuso la prisión perpetua”.
En Alto Verde
El fiscal recordó que “el domingo 25 de diciembre de 2022 alrededor de las 16:00, Esquivel llevó a cabo su accionar delictivo en las inmediaciones de la manzana número 3 del barrio Alto Verde”.
Relató que “luego de discutir con Mosconi, el condenado lo apuñaló con un cuchillo en la zona del pecho y el abdomen”, y reiteró que “actuó con la intención provocarle dolor a su expareja”. Asimismo, señaló que “tras el ataque, la víctima quedó tendida en el suelo y, aunque recibió atención médica, falleció como resultado del hecho ilícito”.
Por otro lado, el funcionario del MPA planteó que “meses antes, el viernes 15 de julio a la mañana, el condenado había intentado matar a otro hombre en el mismo barrio”. Al respecto, manifestó que “a pesar de que le disparó con un arma de fuego, esa víctima pudo sobrevivir gracias a la intervención oportuna y efectiva de profesionales de la salud”.
Delitos
“Este tentativa de homicidio también estuvo relacionado con el vínculo que el condenado había tenido con su expareja”, remarcó Broggi y puntualizó que “en segunda instancia, la Cámara valoró que el ilícito también derivó de una situación de celos de Esquivel en relación con la misma mujer”.
De acuerdo con lo dispuesto en segunda instancia, Esquivel está condenado a prisión perpetua como autor de femicidio vinculado y tentativa de homicidio agravado (por el uso de arma de fuego).