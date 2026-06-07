Santa Fe

Dispusieron la prisión preventiva de un hombre al que se investiga por una tentativa de homicidio

El imputado tiene 19 años y sus iniciales son SBB. Se le atribuyó haberle disparado al menos cinco veces a la víctima en inmediaciones de las avenidas Teniente Loza y Santa Fe. La fiscal María Laura Urquiza está a cargo de la investigación de lo ocurrido.