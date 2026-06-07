Un hombre de 19 años cuyas iniciales son SBB quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación en la que está imputado como autor de una tentativa de homicidio cometida con un arma de fuego en perjuicio de otro hombre en la ciudad de Santa Fe. La medida cautelar fue impuesta por el juez Leandro Lazzarini en una audiencia llevada a cabo en los tribunales de la capital provincial.
Dispusieron la prisión preventiva de un hombre al que se investiga por una tentativa de homicidio
El imputado tiene 19 años y sus iniciales son SBB. Se le atribuyó haberle disparado al menos cinco veces a la víctima en inmediaciones de las avenidas Teniente Loza y Santa Fe. La fiscal María Laura Urquiza está a cargo de la investigación de lo ocurrido.
La fiscal a cargo de la investigación del ilícito es María Laura Urquiza. “Argumentamos los motivos por los cuales entendíamos que era necesaria la privación de la libertad cautelar del imputado”, explicó y agregó que “entre ellos, hicimos hincapié en que tiene antecedentes penales condenatorios por delitos contra la propiedad”.
“La Defensa no se opuso y el magistrado hizo lugar a nuestro pedido”, valoró Urquiza.
Cinco disparos
El ilícito que investiga el MPA fue cometido minutos antes de las 8 de la mañana del domingo 19 de abril.
Urquiza sostuvo que “el imputado actuó de forma intencional, es decir, con conocimiento y voluntad de matar a la víctima”. En tal sentido, subrayó que “si bien no logró su objetivo por motivos ajenos a él, utilizó un arma de fuego y le disparó al menos cinco veces”.
“La víctima estaba con un amigo en la puerta de un kiosco ubicado en inmediaciones de la avenida Teniente Loza y la avenida Santa Fe”, precisó la fiscal y relató que “el imputado llegó hasta al lugar en una moto, bajó y sin decirle nada lo atacó e inmediatamente después se escapó del”.
La funcionaria del MPA detalló en la audiencia que “uno de los disparos impactó en el abdomen de la víctima, otro en la mano izquierda y otro en la mano derecha”.
Calificación penal
“Avanzamos en la investigación, recabamos distintas evidencias, solicitamos allanamientos y, finalmente, el imputado fue detenido el jueves 28 de mayo en un operativo policial realizado en la vía pública, donde también se le secuestró un teléfono celular”, informó la fiscal.
Urquiza también puntualizó que la atribución hecha al imputado fue por la autoría del delito de tentativa de homicidio calificado por el uso de arma de fuego.