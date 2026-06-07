Santa Fe

Rompió la puerta de un comercio en pleno centro y fue detenido

La intervención de personal de la Brigada Motorizada permitió interceptar a un menor de 13 años que había provocado daños en la puerta de un local ubicado en la zona de San Martín y Primera Junta. El hecho fue advertido a través de un llamado al 911 durante la madrugada del domingo.