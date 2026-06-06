A pocos días del trágico accidente ocurrido en Tierra del Fuego, los primeros resultados de la autopsia permitieron conocer más detalles sobre las muertes del guía de montaña Emiliano Feidas y de la turista uruguaya Abril Melina Marino Pereira, quienes fallecieron mientras realizaban una excursión en el glaciar Vinciguerra, en Ushuaia.
La autopsia reveló cómo fallecieron el guía y la turista en el glaciar Vinciguerra
Los estudios forenses preliminares arrojaron detalles sobre el desenlace de la tragedia ocurrida durante un ascenso en Ushuaia, mientras la Justicia intenta determinar qué originó la caída.
Según los estudios forenses preliminares, ambos sufrieron heridas fatales tras caer por una pendiente rocosa de aproximadamente 50 metros cuando intentaban llegar a la cumbre. Los informes médicos indicaron que las lesiones fueron de extrema gravedad y compatibles con un fuerte impacto durante el descenso.
Qué reveló la autopsia
Fuentes ligadas a la investigación confirmaron que tanto Feidas, de 33 años, como Marino Pereira, de 25, presentaron traumatismos encefalocraneanos severos y múltiples lesiones provocadas por la violencia de la caída.
Las pericias médicas determinaron además que las muertes se produjeron prácticamente en el acto, debido a los fuertes golpes sufridos durante el impacto contra el terreno rocoso.
Cómo ocurrió el accidente
De acuerdo con la reconstrucción preliminar, la expedición comenzó durante la mañana del lunes 1 de junio. El guía y la turista avanzaban bajo la modalidad de encordada, un sistema habitual en montañismo mediante el cual los excursionistas permanecen unidos por una cuerda de seguridad para minimizar riesgos ante posibles caídas.
Sin embargo, las condiciones climáticas y del terreno complicaban seriamente el ascenso. Desde Defensa Civil señalaron que el sector presentaba importantes acumulaciones de nieve reciente, pendientes pronunciadas y una intensa formación de hielo sobre las rocas, generando una superficie altamente resbaladiza.
La preocupación comenzó horas más tarde, cuando la madre del guía denunció la falta de contacto con su hijo. A partir de ese momento, integrantes de la Comisión de Auxilio de Ushuaia desplegaron un operativo de búsqueda durante la madrugada.
Los cuerpos fueron encontrados cerca de la 1:15 del martes, todavía unidos por la cuerda de seguridad y ubicados al pie de un desnivel de unos 50 metros, en un área de difícil acceso. Debido a las complejas condiciones meteorológicas y geográficas, el operativo de descenso de los cuerpos se extendió hasta la tarde de ese mismo día.
Quiénes eran las víctimas
La tragedia generó una fuerte conmoción tanto en Ushuaia como en el ámbito del montañismo. Emiliano Feidas era un guía experimentado y reconocido en la provincia, valorado por su trayectoria en actividades de montaña. Además, desarrollaba una faceta artística vinculada a la música y la fotografía.
Desde Defensa Civil remarcaron que el joven contaba con experiencia y el equipamiento adecuado para la actividad, aunque recordaron que las excursiones en alta montaña siempre implican riesgos.
Por su parte, Abril Melina Marino Pereira era una turista uruguaya de 25 años que había viajado a la Patagonia para realizar actividades vinculadas al turismo aventura. Horas antes del accidente, ambos habían compartido una imagen en redes sociales previa al inicio de la excursión.
La investigación continúa
El fiscal del caso, Nicolás Arias, ordenó nuevas medidas para intentar establecer con exactitud qué originó el accidente. Entre las tareas solicitadas figuran peritajes fotográficos del área, el análisis del registro de movimientos del guía y la elaboración de un croquis detallado del terreno.
Los investigadores buscan determinar si la caída se produjo por una falla en un sistema de anclaje o por el desplazamiento de una formación de hielo mientras avanzaban hacia la cumbre.